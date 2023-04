Francesco Totti, ora la frecciatina a Ilary Blasi la lancia lui: ecco cosa ha detto

Francesco Totti e Ilary Blasi, la faida continua. In occasione di un’intervista rilasciata a Supertele, il programma in onda su DAZN e condotto da Pierluigi Pardo, l’ex calciatore si è vendicato delle parole che Ilary Blasi ha pronunciato la scorsa settimana durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi. Tutti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare la frecciatina che l’ex calciatore ha rivolto alla sua ex moglie.

Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha esordito con un discorso in cui tutti hanno visto una serie di frecciatina rivolto al suo ex marito. Queste sono state le parole pronunciate dalla conduttrice durante la prima puntata del reality:

Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c’è più. Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ma si sa, per uno che va c’è sempre uno che arriva.

Francesco Totti, l’ex calciatore lancia una frecciatina a Ilary Blasi: le sue parole

In occasione di un’intervista rilasciata nel programma di Pierluigi Pardo su DAZN, Supertele, Francesco Totti ha deciso di rispondere alle parole dell’ex moglie lanciando nei suoi confronti una vera e propria stoccata.

In seguito alla domanda di un giornalista sul motivo per cui non è più dirigente della Roma, l’ex calciatore ha deciso di rispondere con queste parole:

Diciamo che il matrimonio si fa sempre in due, no? Anche se è una risposta banale. Non dipende da me. Io penso che mettersi seduti, prendere un caffè e parlare di tantissime cose si potrebbe fare.

Anche in questo caso sono stati molti coloro che hanno visto nelle parole dell’ex capitando della Roma una provocazione rivolta alla sua ex moglie.