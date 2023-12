Francesco Totti pronto a rispondere a ‘Unica’? Ecco dove e quando potremmo vederlo

Ilary Blasi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. La notizia dell’uscita di Unica sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore ha rotto il silenzio Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti che, intervistato da Radio Cusano Campus, ha rivelato se l’ex calciatore è pronto per rispondere alle accuse della sua ex moglie. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Questo è quanto rivelato dall’amico di Francesco Totti in merito a questa situazione:

Io in questi giorni ho sentito Francesco per un altro documentario che mi è stato proposto di fare con un autore forte e posso dire che i fatti oggettivi da documentare sarebbero molti di più.

E, continuando, Alex Nuccetelli ha poi aggiunto:

Lui mi ha detto “Ale ti giuro basta, non ce la faccio più. Ho detto mezza cosa sui miei Rolex, mi hanno crocifisso. Se questo è il paese dove vivo, mi sono stancato. Voglio pensare ai miei figli, andare avanti e basta”. Non è vero che quelli sono dei regali a Ilary, perché io che sono un poverello ne ho cinque, Francesco ne può mai avere uno solo? Tu mi porti via gli orologi tutto a posto, io ti nascondo in casa le borse ed è tutta colpa mia?

In seguito Alex Nuccetelli ha rivelato se l’ex calciatore risponderà a Ilary Blasi con un nuovo documentario. Queste sono state le sue parole:

Francesco nel documentario viene dipinto in un modo diverso da quello che è in realtà, non viene mai citato il bene che lui ha fatto a questa famiglia. Peraltro la sorella Silvia ha iniziato a fare un altro lavoro grazie a lui. Penso che oggi il suo patrimonio si sia diviso nonostante avesse fatto un matrimonio in separazione dei beni. Non è un documentario oggettivo perché parla la mamma, la sorella, l’amica del cuore. Secondo me doveva avere una linea più obiettiva.