Simona Ventura commenta “Unica” di Ilary Blasi: “Non avrei fatto come lei…”

Le dichiarazioni rilasciate da Ilary Blasi sulla separazione con Francesco Totti nel suo docufilm “Unica”, continuano ad essere oggetto di numerose chiacchiere. Dopo Fabrizio Corona, questa volta è stata Simona Ventura a esprime la propria opinione sul lungometraggio.

Nonostante sia trascorso un anno e mezzo dalla loro separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad occupare il centro dell’attenzione mediatica. Inutile dire che la loro separazione ha scatenato clamore mediatico il quale ha suscitato persino l’intervento di alcuni personaggi famosi come per esempio Simona Ventura.

Le parole di Simona Ventura

La celebre conduttrice ha deciso di lasciare un commento sulle dichiarazione di cui Ilary Blasi si è resa protagonista nel docufilm “Unica”. Facendo riferimento al suo rapporto con Giovanni Terzi, la Ventura ha evidenziato che tra loro non c’è competizione:

Giovanni è un uomo risolto, non è mai in competizione con me. È l’amore della vita: ho 58 anni, lui ne compirà 60 a giugno. La nostra non è una casa, è una comune. Lui ha due figli, Lodovico e Giulio; io tre: Niccolò, Giacomo e Caterina. Da noi nessuno resta indietro

Simona, la quale si è separata da Stefano Bettarini a causa di ripetuti tradimenti, ha sottolineato l’importanza cruciale che la famiglia riveste per lei:

I ragazzi sono grandi e si vogliono bene, abbiamo superato le difficoltà. I miei figli all’inizio erano protettivi con me, è normale. La nostra famiglia è la nostra forza.

Infine, si è tolto il sassolino dalla scarpa affermando che non avrebbe mai divulgato pubblicamente le dinamiche che si celano dietro la fine di un matrimonio, così come ha fatto Ilary Blasi. Il motivo? Per tutelare i propri figli: