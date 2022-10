Ilary Blasi ha ingaggiato un investigatore privato per Totti: ecco quanto ha speso

L’addio più clamoroso dell’estate 2022, ossia quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti, si arricchisce sempre più di dettagli. Di recente sono emerse anche alcune informazioni relavite all’investigatore privato ingaggiato dalla showgirl per scoprire se il suo ex marito la stesse tradendo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sul web continuano ad emergere nuovi retroscena sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Questa volta a rilasciare alcune dichiarazioni inedite sull’ormai ex coppia è stato Ezio Denti, colui che si è occupato di seguire l’ex calciatore per conto della showgirl romana.

Infatti Ezio Denti è l’investigatore privato che ha scoperto la frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi di cui Ilary sospettava da tempo. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” l’uomo ha dichiarato di aver organizzato pedinamenti e appostamenti per raggiungere il suo scopo.

Ma quale sarebbe la cifra spesa dalla Blasi per scoprire se il suo ex marito la stesso tradendo? Stando a quanto ha raccontato Ezio Denti, la showgirl romana avrebbe speso circa 75 mila euro per ottonere informazioni sull’ex capitano della Roma. La donna avrebbe organizzato il tutto in un hotel nella capitale e avrebbe scelto l’uomo con molta attenzione. Infatti, Ezio Denti ha lavorato in processi penali di rilevante importanza, come per esempio quello di Massimo Bossetti il quale è stato condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio.

D’altronde, l’investigatore privato ha raccontato anche che il caso di Francesco Totti gli avrebbe fatto guadagnare molti più soldi rispetto agli altri. Infatti, generalmente l’uomo lavora al massimo un mese e guadagna dai 10 mila euro ai 15 mila euro. Invece, la cifra spesa dalla conduttrice sarebbe aumentata a causa degli strumenti utilizzati: camera a infrarossi, GPS e moto civetta a droni.