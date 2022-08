Francesco Totti romperà il silenzio? La rivelazione di Alex Nuccetelli

L’addio più clamoroso dell’estate 2022 si aggiunge sempre più di dettagli. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Francesco Totti potrebbe rompere il silenzio molto presto edire la verità sulla separazione con Ilary Blasi. A fare tale rivelazione è stato il suo amico Alex Nuccetelli. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso dell’ultimo periodo sul web non si altro che parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Attualmente l’ex capitano della Roma si trova in Sabaudia con i figli Chanel e Cristian e si vocifera che non sia molto lontano dalla sua nuova presunta compagna Noemi Bocchi. Al contrario, Ilary Blasi ha deciso di partire per la Croazia insieme a sua figlia Isabel.

Secondo alcune ipotesi, il colpevole della separazione sarebbe stato l’ex calciatore il quale si sarebbe invaghito di Noemi Bocchi. Tuttavia, Alex Nuccetelli ha riportato un’altra versione dei fatti.

In occasione di un’intervista rilasciata a “Novella 200”, il ragazzo in questione ha dichiarato che presto Totti romperà il silenzio sull’addio con Ilary Blasi. Queste sono le parole riportate dalla fonte:

Per Francesco la famiglia è tutto, non si sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Senza un valido motivo, Francesco non si sarebbe mai allontanato, per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa e per Ilary provava un amore esagerato, un’attrazione viscerale, qualcosa di grave è successo […] Quello che so è che Francesco assolutamente parlerà a breve, è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto da tempo considerava il rapporto con Ilary ormai tramontato.

La presunta relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Nel frattempo, ad alimentare ulteriori dubbi sulla relazione clandestina tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi è stato un altro avvistamento a casa della donna. Quest’ultima avrebbe preso in affitto una casa estiva vicino alla villa dello sportivo dove sta trascorrendo le sue vacanza estive.