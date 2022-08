Francesco Totti via da Roma: ecco dove e con chi si trova l’ex calciatore

Sono passati ormai molti giorni da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro amore dopo ben 17 anni di matrimonio. Nonostante sia passato del tempo da quella notizia che ha sconvolto l’Italia intera, i due continuano ad essere i personaggi più chiacchierati di questa estate. In queste ultime ore Francesco Totti è tornato al centro del gossip per essersi allontanato dalla Capitale. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

In seguito al polverone mediatico che li ha visti coinvolti a causa dell’annuncio della separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di staccare la spina ed allontanarsi un po’ per ritrovare quella pace e serenità perse da un po’ di tempo. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ex capitano della Roma si è allontanato dalla Capitale.

Dopo aver fatto perdere le sue tracce per un po’, in questi giorni i paparazzi sono riusciti a rintracciare il luogo in cui si trova Francesco Totti. Voci in circolazione hanno affermato il calciatore sarebbe atterrato a Formentera per un torneo di padel da disputare insieme ad alcuni ex professionisti del calcio.

Secondo ‘Dagospia’, però, l’ex capitano della Roma si sarebbe allontanato dalla Capitale per recarsi a Viterbo insieme ad un amico. Queste sono state le parole del giornale:

Troverete il Pupone nel suo “buen ritiro” con un amico. Sapete dove? Alle Terme dei Papi di Viterbo.

Mentre Ilary Blasi ha scelto Sabaudia, Francesco Totti ha preferito Viterbo. C’è da dire che i due, dopo l’annuncio fatto, hanno preferito rimanere in silenzio e non esporsi più riguardo il polverone mediatico che li sta coinvolgendo in questo periodo.

‘Dagospia’, inoltre, afferma che l’ex calciatore in questi giorni non sarebbe in compagnia della sua presunta nuova fiamma Noemi Bocchi. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno delle novità riguardo questa vicenda.