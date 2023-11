Ilary Blasi, il suo presunto amante è un ex allievo di “Amici”: la dichiarazione choc di Fabrizio Corona

Dopo l’uscita del documentario “Unica” di Ilary Blasi, adesso è Fabrizio Corona a parlare in merito ai presunti tradimenti tra la conduttrice romana e il suo ex marito Francesco Totti. L’ex re dei paparazzi ha svelato il nome del presunto amante della showgirl. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Fabrizio Corona non risparmia nessun gossip. Nel corso delle ultime ore, l’ex re dei paparazzi è tornato a parlare in merito alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In occasione dell’uscita su Netflix del docufilm “Unica”, il volto televisivo ha diffuso una dichiarazione choc sui social che potrebbe confermarsi come un vero e proprio scandalo.

Nel dettaglio, Corona sostiene che la Blasi avrebbe tradito Francesco Totti con un ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. L’annuncio è giunto attraverso il suo sito “Dillinger news”:

Ilary Blasi avrebbe tradito Totti con Alessio La Padula, ancor prima del ragazzo del caffè di cui domani vi diremo nome e cognome, raccontando la storia che si cela dietro.

Nel docufilm “Unica”, la showgirl ha raccontato che l’ex calciatore è stato il primo a tradire; al contrario Corona sostiene un’altra teoria, ovvero, ancor prima del ragazzo del caffè, la conduttrice avrebbe avuto un flirt con Alessio La Padula:

Ilary Blasi durante le riprese del programma Star in the star avrebbe avuto un flirt con il cantante e ballerino Alessio la Padula proveniente dal talent show Amici di Maria De Filippi.

Fabrizio Corona: le presunte prove del tradimento di Ilary Blasi

Tuttavia, il nome dell’ex allievo di Amici non è nuovo. Infatti, già nell’anno 2022 Corona aveva diffuso questa notizia la quale poi era stata smentita dallo stesso Alessio La Padula. Dopo l’uscita del docufilm l’ex re dei paparazzi ha deciso di riproporre questo gossip che adesso potrebbe rappresentare una conferma, così come è accaduto a Francesco Totti con la sua amante Noemi Bocchi. Corona afferma anche di essere in possesso di alcune prove che però non sono state rese pubbliche. Alla luce di questo non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia.