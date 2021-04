Akash Kumar contro Andrea Zelletta: ecco cosa ha dichiarato l’ex naufrago

Nonostante la sua breve permanenza nel reality, Akash Kumar è ancora una dei protagonisti di questa nuova edizioni dell’Isola dei Famosi. Sin dal suo sbarco in Honduras attorno al modello indiano sono nate alcune polemiche. Dopo il polverone riguardo il ricorso alla chirurgia per modificare il colore degli occhi, oggi Akash Kumar torna a far parlare di sé.

In seguito alla rinuncia nel continuare la sua esperienza da naufrago su Parasite Island, il modello indiano è tornato in Italia dove continua a far parlare di sé. Dopo gli attacchi alla conduttrice del reality Ilary Blasi e all’opinionista Tommaso Zorzi, Akash Kumar si scaglia contro un nuovo personaggio.

Negli ultimi giorni, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta ha subìto gli attacchi da parte del modello indiano. Stando a quanto dichiarato durante una diretta Instagram, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha affermato di aver avuto una discussione con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Akash Kumar, un fiume in piena contro Andrea Zelletta

Dunque, durante un’intervista via social, il modello dagli occhi di ghiaccio non ha esitato nel togliersi qualche sassolino dalla scarpa ed ha lanciato alcune frecciatine rivolte proprio ad Andrea Zelletta. Queste sono state le parole di Akash:

Se conosco Zelletta? No, io non conosco i comodini ragazzi. Dite che Andrea Zelletta è un vero modello e non io? Infatti dopo Ballando con le Stelle io ero da Armani, lui… non lo so ma non era con me. Se parliamo di carriera a 6 anni ero in Benetton. Con Zelletta ho pure litigato.

Sembra dunque che ci sia tensione tra il modello indiano e il quinto classificato del Grande Fratello Vip. Al momento, però, non è arrivata ancora alcuna replica dell’ex tronista riguardo le parole di Akash.

Nel corso dell’intervista, Akash Kumar si è espresso anche per quanto riguarda la sua carriera da modello. Ecco cosa ha dichiarato a riguardo: