Gabriel Garko convocato dai pm per la morte di Teodosio Losito

Teodosio Losito, produttore e sceneggiatore, è stato trovato morto suicida nella sua abitazione nel 2019. Le indagini sulla sua morte hanno avuto inizio con l’ingresso dell’attrice Rosalinda Cannavò nella casa del Grande Fratello Vip. E dopo la stessa Adua Del Vesco, la procura di Roma ha convocato Gabriel Garko come persona informata sui fatti.

Infatti, stando alle dichiarazione dell’attrice Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò, anche Gabriel Garko avrebbe fatto parte della setta che avrebbe coinvolto alcuni vip appartenenti al mondo dello spettacolo. Con l’attrice e Gabriel Garko, anche Massimiliano Morra che ha condiviso l’esperienza con Rosalinda nella casa del Grande Fratello Vip.

E proprio Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra hanno esposto il fatto del suicidio del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito all’interno della casa più spiata d’Italia. Infatti, proprio la setta di cui si è molto parlato all’interno del GF Vip avrebbe istigato il noto produttore e sceneggiatore all’estremo gesto.

Dopo l’esposizione del fatto, la procura di Roma ha aperto le indagini per istigazione al suicidio in modo che si possa far luce su quanto accaduto. Infatti, lo scopo è quello di comprendere se Teodosio Losito abbia compiuto il drammatico gesto per motivi personali oppure chiarire se quanto accaduto sia legato a ragioni esterne.

Gabriel Garko interrogato dai pm per la morte di Teodosio Losito

Teodosio Losito era un noto sceneggiatore e produttore, conosciuto per le molte fiction di successo come Il bello delle donne e L’onore e il rispetto. L’8 gennaio del 2019, all’età di 53 anni, Teodosio Losito si è tolto la vita.

Dopo le parole di Rosalinda Cannavò all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per comprendere se il gesto estremo di Teodosio Losito è legato a motivo strettamente personali o a ragioni esterne. Dopo l’ex gieffina, anche Gabriel Garko ora dovrà rispondere alle domande dei pm come persona informata sui fatti.