Gabriel Garko finalmente ammette: “Ecco cosa c’è stato davvero con Manuela Arcuri”

Ormai è di dominio pubblico: Gabriel Garko, qualche mese fa, ha fatto coming out togliendosi un bel peso dallo stomaco. Ovviamente, l’attore è stato sommerso da una valanga di messaggi positivi, molte presone hanno capito la sofferenza che si portava dietro nel tenere per anni nascosto quel segreto.

Quel che però ha attanagliato di più l’attenzione del pubblico sono state le sue storie d’amore. Il tutto è venuto a galla dopo che Adua Del Vesco ha aperto il vaso di Pandora, confermando che tra i due la relazione era finta.

Gabriel Garko è stato associato per molti anni anche ad Eva Grimaldi, anche in quella situazione entrambi erano complici di una dinamica televisiva e non c’è mai stato nulla di concreto tra i due.

Restava il mistero di Manuela Arcuri che invece dopo il coming out è rimasta assolutamente sorpresa. La donna ha confessato che tra i due c’era passione e c’era amore e non sapeva nulla dell’omosessualità dell’attore.

Oggi dopo tanto tempo, Garko ha deciso di rompere il silenzio e di parlare ai microfoni di Live – Non è la D’Urso. Nel salotto di Barbara D’Urso, l’attore ha confermato la versione dell’ex fidanzata.

Siamo stati insieme realmente. Con Eva Grimaldi e Adua Del Vesco eravamo d’accordo, con Manuela era una storia vera. Io con lei non mi sono comportato in maniera falsa. Ci siamo piaciuti e abbiamo avuto una storia, poi mi sono detto: ‘Dove vado?’, era una mia lotta interiore.

Inoltre, ha sottolineato che in quel momento non aveva relazioni parallele con altri uomini, come invece accadeva con le altre due attrici.

Quando stavo con Manuela ho avuto una storia con lei e fine, con il mio compagno è nata dopo. In quel periodo io stavo attentissimo che i paparazzi non ci beccassero, perché ero talmente nauseato dall’andare sui giornali per storie finte, che le storie vere le ho volute tenere segrete. Io sono molto riservato.

All’attore è stato chiesto come mai si fossero lasciati, ma il tempo è passato e la memoria è offuscata. Comunque non sembrerebbe per motivi legati alla sua omosessualità.

Perché ci siamo lasciati? Sai che non me lo ricordo? La cosa era un po’ sfumata. Ma è vero che in quel momento ero preso da Manuela. In quel momento per me era vera.

Manuela Arcuri presente in studio ha tirato un sospiro di sollievo ringraziando il collega: “Sono felice, sono contenta. Ho dubitato e ci sono stata anche un po’ male“.