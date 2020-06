Gabriel Garko: retroscena Grande Fratello Vip e crisi sentimentale Gabriel Garko, attore amato dal pubblico femminile, sembra stia attraversando una crisi sentimentale e che abbia rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip

Gabriel Garko, uno degli attori di fiction più amati di sempre, sembra non stia attraversando un bel periodo. Il protagonista di “L’onore e il rispetto” sta infatti attraversando una crisi sentimentale con la persona alla quale è legato da molti anni e sembra abbia rifiutato l’invito a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Nonostante la sua riservatezza e la forte ostinazione a mantenere privata la sua vita intima, Gabriel Garko resta al centro del gossip: la sua indiscutibile bellezza ed il suo magnetismo lo rendono uno degli attori e dei personaggi dello spettacolo più amati. Il magazine Oggi però, rivela alcune indiscrezioni sul bell’attore il quale, come anticipato prima, sembra soffrire a causa di un periodo nero nella sfera affettiva.

Il settimanale, non si è limitato a confessare la crisi amorosa: sembra infatti che Gabriel Garko, con molta naturalezza, abbia declinato l’invito a partecipare a due programmi televisivi, il Grande Fratello Vip e L’Isola dei famosi. “No grazie” avrebbe risposto l’attore alle produzioni dei due reality show più seguiti dal pubblico.

Ad ogni modo se questa indiscrezione venisse poi confermata non ci sarebbe certo da stupirsi. Come accennato sopra, Gabriel Garko non ha mai avuto desiderio di mostrare la sua vita sotto i riflettori e ha sempre fatto di tutto per tutelare la sua privacy.

Intanto, nonostante il No di Gabriel Garko, la selezione dei concorrenti per il Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini che tornerà in televisione in autunno, prosegue. Stando alle ultime voci circolate, sembra che nel cast della prossima edizione del reality, sia confermata la presenza di Elisabetta Gregoracci.

Sarebbe una grande vittoria per la produzione del programma dato che in passato aveva provato a convincere l’ex moglie di Flavio Briatore a partecipare ma senza alcun successo.

Elisabetta Gregoracci sarebbe uno dei volti principali all’interno del Grande Fratello Vip, che nella scorsa edizione, ha puntato molto sui ruoli femminili. Quella conclusasi l’8 aprile 2020 con la vittoria di Paola Di Benedetto, è stata, in assoluto, l’edizione più longeva del reality vip nonostante il periodo di emergenza che si stava vivendo. Dopo soli 4 mesi, a settembre, il reality show più seguito di Canale 5 sarà pronto a tornare nelle case degli italiani.