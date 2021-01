Gabriel Garko in ospedale: fan preoccupati, cos’è successo?

I fan di Gabriel Garko sono in apprensione dopo le ultime storie pubblicate su Instagram

Gabriel Garko fa preoccupare i suoi numerosi fan, dopo aver pubblicato su Instagram una storia da una clinica o un ospedale. I filmati condivisi in rete lo ritraggono attaccato alla flebo. Poche le parole proferite dal protagonista di note fiction italiane, in cui non scende nel dettaglio su cosa gli sia effettivamente successo.

Gabriel Garko tranquillizza i seguaci

Semplicemente tranquillizza i seguaci sulle proprie condizioni di salute. Consapevole di essere circondato da affetto, ha desiderato rasserenare gli animi. In molti si sono domandati come stia e perché si sia avvertita la necessità di eseguire una flebo. Sul suo stato permane comunque un alone di mistero e chissà quando l’interprete deciderà di dire tutta la verità.

Il sorriso induce all’ottimismo

Per il momento bisogna accontentarsi delle Instagram Stories caricate, in cui Gabriel Garko rivela di essersi sottoposto alla flebo. Ad ogni modo – ha aggiunto – la situazione è ok, non bisogna essere allarmati. Il sorriso “regalato” ai followers induce all’ottimismo.

Potrebbe esserci stato il bisogno di somministrargli dei medicinali oppure di reidratarlo. Finché il diretto interessato non si esporrà completamente, sarà possibile esclusivamente azzardare ipotesi.

Il racconto a Live – Non è la d’Urso

Recentemente il divo dello spettacolo italiano ha contratto il Covid-19 e l’episodio è forse legato agli strascichi dell’infezione. A Live – Non è la d’Urso aveva raccontato lo scorso dicembre di essere immune. Predicava serenità, garantendo di indossare sempre la mascherina. Non vedeva l’ora di fare un falò.

Il coming out di Gabriel Garko

Negli scorsi mesi Garko è balzato agli onori del gossip e della cronaca mondana, dopo aver rivelato in una puntata del Grande Fratello Vip, durante una conversazione con la (finta) ex Adua Del Vesco, di essere omosessuale. Il pubblico ha apprezzato la sincerità del sex symbol e il suo desiderio di gridare al mondo quel che ha tenuto celato per un lungo periodo di tempo.