Gabriel Garko, la confessione dell’attore: “Ci sto pensando seriamente”

In un’intervista rilasciata al giornale ‘FQ Magazine’, Gabriel Garko si è messo a nudo parlando di molti aspetti riguardo la sua vita privata. Dal coming out fatto nella casa del Grande Fratello Vip ad oggi, sono molti gli argomenti trattati dall’attore che ha rivelato anche uno dei suoi più grandi desideri.

Mentre prima viveva dietro ad una vera e propria maschera, oggi Gabriel Garko può tirare un sospiro di sollievo e vivere la sua vita come meglio desidera, senza nascondersi più da nulla e da nessuno. In un’intervista rilasciata al giornale ‘FQ Magazine’, l’attore ha dichiarato:

Da una parte è come se mi sentissi nudo ed esposto, dall’altra è come se mi stessi adattando dopo aver ritrovato me stesso e i miei spazi. Mi ero abituato a indossare tante maschere.

Dopo il coming out fatto nella casa più spiata d’Italia, non sono mancati per l’attore periodi di paura, soprattutto per quanto riguarda il giudizio della gente.

A riguardo, Gabriel Garko ha confessato:

Non volevo farlo, poi è scattato il click e ho pensato: i giochi sono finiti. Si continuavano a dire cose false su di me e io non volevo essere trascinato in situazioni che per anni mi hanno portato solo sofferenza.

Gabriel Garko, il desiderio dell’attore di diventare padre

Tra i tanti argomenti trattati durante l’intervista rilasciata al giornale ‘FQ Magazine’, Gabriel Garko ha parlato del suo forte desiderio di diventare padre. L’attore, infatti, desidera fortemente avere un figlio ma allo stesso tempo non smette di essere realista.

Riguardo il suo più grande desiderio, l’attore ha confessato:

Sono una persona estremamente realista ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente.

Il coming out ha senza dubbio migliorato la vita di Gabriel Garko che a 49 anni vive una nuova rinascita. Nel frattempo sta pensando ad uno dei suoi desideri più grandi: quello di diventare genitore.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: