Una splendida foto di famiglia ad annunciare a tutti che, ben presto, quella famiglia si allargherà ancora. Davvero incontenibile la gioia di Gabriele Greco e di sua moglie Alessandra Mammolo, che dopo la piccola Galatea, nata nel 2019, si preparano a diventare genitori di un’altra femminuccia.

Credit: officialgabrielegreco – Instagram

Nato a Messina nel 1976, Gabriele Greco ha iniziato a studiare recitazione quando aveva 20 anni e si è trasferito a Roma.

Il ruolo che lo ha reso fin da subito famoso, è stato quello di Luca nella famosa soap opera Vivere. Ruolo interpretato per quasi un decennio, dal 1999 al 2008.

Successivamente ha recitato anche in L’onore e il Rispetto, Capri, Centovetrine, Squadra Antimafia, Provaci ancora Prof e Don Matteo.

Insomma, la tv è da sempre stato il suo “campo”, anche se negli anni ha dimostrato di essere anche un discreto regista e soprattutto musicista, pubblicando nel 2008 il suo primo album.

In campo amoroso, Greco ha dimostrato di essere deciso sin da subito. Nel 2016, dopo ben 12 anni di fidanzamento, ha sposato Alessandra Mammolo, ex modella e designer. Il matrimonio, in rito civile, si è celebrato nella tenuta Lucagiovanni a Maglie, in provincia di Lecce.

L’annuncio di Gabriele Greco

Credit: officialgabrielegreco – Instagram

Un amore grande, quello che lega Gabriele Greco ad Alessandra Mammolo. Un amore che si è coronato all’inizio del novembre del 2019, con la nascita della loro prima figlia insieme.

Sei arrivata nel cuore della notte. Sei la vita e ci stai già insegnando ad apprezzarne il significato più profondo. Benvenuta Galatea!

Così l’attore aveva scritto nel tenero annuncio di nascita della sua prima bimba, a corredo della foto della manina della piccola allora appena nata.

Credit: officialgabrielegreco – Instagram

Oggi Galatea ha quasi tre anni e si sta preparando ad accogliere in casa una sorellina.

Greco ha infatti pubblicato una foto sul suo account Instagram, con la quale ha voluto annunciare a tutti coloro che lo seguono che ben presto la famiglia si allargherà ancora.

A corredo dello scatto di famiglia, bellissimo, riportato già in una delle pagina del settimanale “Diva“, l’attore e musicista ha scritto:

Un’altra principessa in arrivo. La famiglia da il senso a ogni cosa, nulla ha un valore così grande.

Alessandra, prossima neo mamma bis, si è detta “pronta per una nuova fantastica avventura“.