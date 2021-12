Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Gabriele Rossi che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre attore ha aperto il suo cuore in una recente intervista rilasciando alcune dichiarazioni shock. In particolare il ragazzo ha espresso la sua preoccupazione per Gabriel Garko. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Gabriele Rossi in ansia per Gabriel Garko. Durante un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” il celebre attore si è lasciato andare ad alcune rivelazioni circa la sua vita privata e sentimentale. Non solo. Il ragazzo ha parlato anche dell’attuale rapporto con Gabriel Garko.

In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” Gabriele Rossi ha deciso di parlare delle difficoltà che stanno emergendo nella sua vita professionale. Secondo il celebre attore, la sua partecipazione al Grande Fratello Vip avrebbe influenzato negativamente la sua carriera.

In merito alla sua esperienza all’interno del reality show, il ragazzo ha affermato che un attore che partecipa al GFVip riceve sempre un’etichetta negativa:

Un attore che fa il GF non viene mai visto di buon occhio. Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un anno. Ci sono stati motivi per la partecipazione al reality. Per esempio, lavorare a Mediaset nella fiction Solo per amore. Quando poi le alte sfere ti convocano per scegliere, di fatto è una scelta che pretende un sì! L’ho pagato sulla mia pelle-

Per quanto riguarda il rapporto con Gabriel Garko, dopo la fine della loro storia d’amore i due sono rimasti amici. In particolare il celebre attore ha spiegato di essere molto preoccupato per la carriera del suo ex fidanzato in quanto quest’ultimo ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo.

A causare l’allontanamento di Gabriel Garko dalla televisione sono state le vicende della sua vita privata e sentimentale: dalla falsa relazione con Adua Del Vesco fino al coming out. Queste sono state le parole di Gabriele Rossi in merito alla questione: