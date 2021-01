Gaia Zorzi non entrerà nella casa del GF Vip: la spiegazione è piuttosto insolita, però

La sorella di Tommaso Zorzi rinuncia al Grande Fratello per dedicarsi interamente alla politica

Brutte notizie per Alfonso Signorini. Gaia Zorzi, sorella del gieffino Tommaso Zorzi, ha declinato l’invito del padrone della casa più spiata d’Italia di far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma quali sono i motivi di questa rinuncia da parte della giovane? Lo spiega lei stessa con un post sui social.

Gaia Zorzi non farà parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’occasione in cui la giovane si era presentata in trasmissione era stata la commovente sorpresa fatta al fratello Tommaso Zorzi. Da qui la richiesta di Alfonso Signorini di essere una concorrente della prossima edizione del GF Vip.

Ma Gaia Zorzi ha deciso di rinunciare alla partecipazione al programma e i motivi di questa decisione sembrerebbero riguardare la sua ascesa in politica l’anno prossimo. Ecco le parole della giovane a riguardo:

Uno dei motivi principali è che, andando a studiare all’estero, mi è uscito un nuovo livello di orgoglio italiano. Ho continuato a pensare: “Che cu*o che vengo dall’Italia, un Paese pieno di cultura in tutti i campi […]. Però c’è anche quest’aspetto che per come va negli ultimi anni nel nostro Paese ti frena dall’essere troppo fiera di tutto quello che succede. […]

La ragazza coinvolge anche i suoi followers in questa scelta:

Se siete di Milano potete semplicemente votarci l’anno prossimo quando toccherà andare a votare. Sennò potete interagire nella pagina o lasciare un commento. Oppure potete iscrivervi a un partito politico. […]

Conclude così Gaia chiarendo una volta per tutte la sua posizione. Nonostante le dichiarazioni fatte, però, la giovane risponde così a tutti i followers che vorrebbero vederla all’interno della casa del Grande Fratello Vip nella prossima edizione: