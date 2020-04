Gemma Galgani, un regalo particolare, un completo intimo dal corteggiatore cuor di poeta Il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani cuor di poeta, regala un completo intimo alla dama, scoppiano le polemiche

Uomini e Donne, rinomato programma di Maria De Filippi, continua ad andare in onda in un nuovo format, adeguato alle misure anti Covid-19. Anche in questa nuova veste, nel programma continuano a succederne delle belle. Scandali e scontri che riguardano soprattutto Gemma Galgani, che ultimamente sta dando il meglio di sé.

In particolare uno dei suoi ammiratori segreti e virtuali, Cuore di Poeta, le ha rivolto delle parole degne di censura. Ma andiamo con ordine. Gemma Galgani, lusingata, non sa come comportarsi davanti alle molte chat degli uomini che hanno contattato Maria De Filippi per poterla conoscere. Cuore di Poeta tra tutti è il più sfacciato, e, come già detto, le ha regalato un completo intimo.

Un gesto un po’ azzardato visto che non si sono ancora mai visti. Gemma sembra avere la stessa femminilità di una ragazzina. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha ammesso che il suo idolo è Jane Fonda, ed ha addirittura dichiarato: “A 82 anni [Jane Fonda] dice che è possibile avere una vita intima più piacevole di quando si aveva 20 anni. Le assicuro che è così”.

Nel contempo Giovanna riceve come regalo un percorso sensoriale ed una rosa blu. Maria De Filippi allora decide di punzecchiare la Galgani: “Giovanna trattata come una regina. Tu come una cortigiana”. Gemma non ha reagito molto bene, lanciando il completo ricevuto in dono. Tina Cipollari, sempre pronta con la sua lingua biforcuta, ha sottolineato: “Ma cosa ti aspettavi? Questo è il messaggio che hai dato in TV!”.

Cuore di Poeta cerca di rimediare, ma le sue parole sono fin troppo piccanti. Il corteggiatore parla del “Corpo inebriato dal profumo”, del “fascino che solo tu sai avere”, per poi descrivere una notte di amore e passione. Gemma si “Lascia sedurre” in modo che i loro due corpi “Sono in estasi”.

Ma non è finita qui! Cuore di Poeta parla anche di coccole, carezze e un “Gemito d’amore” in sottofondo. Poi la rivelazione shock. Il corteggiatore avrebbe regalato della biancheria alla dama, ma soprattutto, si dice felice di essere “Entrato sempre di più in lei“! Insomma, parole davvero da censura che hanno fatto trasalire anche la stessa Maria De Filippi.

I commenti e le critiche degli opinionisti cadono come neve, ma Gemma Galgani non si lascia intimorire e spiega il significato della frase: “Voleva dire che chattando entra sempre più in contatto con me”. Intanto l’altro ammiratore, Puntocoronato, le chiede di interpretare un ballo per lui, e lei ovviamente accetta la sfida con disinvoltura.