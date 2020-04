Uomini e Donne, Gemma Galgani si diletta in un balletto e Tina Cipollari s’infuria Gemma Galgani fa un balletto un po' troppo provocante per un suo corteggiatore e Tina Cipollari va su tutte le furie

In questa edizione di Uomini e Donne di Maria De Filippi Gemma Galgani sta dando il meglio di se. Prima con i corteggiamenti dal vivo, in cui non sono mancati momenti molto imbarazzanti, sottolineati di Tina Cipollari.

Ora la dama non smette di dare spettacolo, nemmeno con i suoi corteggiatori virtuali. Insomma, Gemma Galgani si sta proprio lasciando andare, in barba alle critiche ricevute e alle voci che gridano allo scandalo. A biasimare i suoi atteggiamenti è soprattutto la sua rivale storica, Tina Cipollari, che ha sempre un commento al vetriolo pronto. Insomma, l’opinionista non si lascia mai sfuggire un occasione per punzecchiare la dama.

Gemma Galgani è irrefrenabile e disinibita, soprattutto in quello che fa per i suoi corteggiatori virtuali, infischiandosene dell’opinionista Tina Cipollari. Le vicende iniziano con un messaggio ammiccante, ma anche molto romantico, mandato alla dama dall’ammiratore Cuore di Poeta: “Le nostre mani si unirono, creando un approccio, una vicinanza, bella, seducente, un accarezzare senza fine, sentirsi nella propria pelle. Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri, armoniosi seducenti per una nottata d’amore”.

Gemma ha risposto in maniera secca ma molto eloquente, lasciando intendere di essere molto colpita dalle parole del misterioso corteggiatore. Ecco cosa ha risposto: “Mi sento soffocare“.

Poco dopo Gemma Galgani si diletta in un balletto scatenato, per l’ammiratore, Occhi Blu. Forse però la dama si è esposta un po’ troppo, lasciando molto poco all’immaginazione ed esagerando sull’effetto vedo non vedo… Questo gesto in particolare, ha innescato una forte e pungente critica di Tina Cipollari, che mostra la sua solita lingua biforcuta.

I commenti non fanno che porre l’accento sul fatto che Gemma Galgani questa volta, forse, sta esagerando. Insomma anche in questa nuova edizione di Uomini e Donne non mancano critiche e colpi di scena. Tina Cipollari è partita con le più buone intenzioni e lascia intendere che tra lei e Gemma se ne vedranno di belle.