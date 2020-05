Gemma Galgani: “Io rifatta? Non è assolutamente vero” Gemma Galgani in un'intervista a 'Di Più TV', ha smentito categoricamente ogni insinuazione e afferma di non aver mai fatto vista al chirurgo

Gemma Galgani è ormai da tempi la star indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. Sicuramente anche per via della sua visibilità, spesso sono nate indiscrezioni su dei suoi possibili ritocchini estetici. Finalmente la dama torinese ha voluto mettere un punto a queste indiscrezioni. Infatti Gemma Galgani, in un’intervista a ‘Di Più TV’, ha smentito categoricamente ogni insinuazione.

La dama torinese afferma di non aver mai fatto vista al chirurgo e che la sua bellezza e il suo aspetto giovanile, sono questione di fortuna e genetica. “Io rifatta? Non è assolutamente vero” queste le parole inamovibili di Gemma Galgani. La dama smentisce anche chi ipotizza delle punturine sotto gli occhi e sugli zigomi.

Gemma Galgani dice di essere una donna in forma e, in quanto tale, di non aver bisogno di alcun ritocco estetico di nessun tipo. L’unica cosa che ammette di aver corretto in 70 anni di vita sono i denti.

La dama torinese infatti avrebbe corretto la posizione degli incisivi. Ecco alcune delle sue parole al riguardo: “Punturine? Ma per carità, io sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma”.

La confessione continua: “Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto, tengo al mio aspetto”. Nonostante la dama curi così tanto il suo aspetto e la sua forma fisica, pare che l’amore che da tanti anni cerca stia tardando ad arrivare.

Al riguardo è stata criticata anche dal suo ex storico, Giorgio Manetti, noto come “il Gabbiano”. L’ex compagno della dama torinese ha infatti sottolineato come la sua ricerca dell’amore in tv cominci a sembrare una farsa.

Gemma Galgani però ha assicurato di non aver smesso di credere al principe azzurro e all’amore come nelle favole.

In questo periodo la dama torinese è molto impegnata nella conoscenza con Nicola Vivarelli, il giovanissimo spasimante che sta scatenando le critiche di tutto il web.

In ogni caso Gemma Galgani spera di concludere questa edizione di Uomini e Donne al fianco dell’uomo giusto. “Io sogno ancora il principe azzurro, voglio assolutamente finire il programma con un uomo al fianco”, queste le sue parole. Sarà il misterioso Sirius questo tanto atteso principe azzurro?