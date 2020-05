Uomini e Donne, Gemma Galgani piacevolmente colpita da Cuore di Poeta Arriva Cuore di Poeta, altro spasimante della dama torinese, Gemma Galgani ne rimane piacevolmente colpita

Nonostante la pioggia di critiche Gemma Galgani non ha nessuna intenzione di smettere di frequentare Nicola Vivarelli. Nella puntata di ieri di Uomini e Donne Sirius si è fatto notare di nuovo per via della contrapposizione, seppure involontaria, a Cuore di Poeta, altro spasimante della dama torinese. In particolare l’ammiratore segreto ha regalato a Gemma Galgani una torta, di cui la dama è rimasta particolarmente colpita.

“Ma perché parli di amore? Sei innamorato di me?” ha chiesto poi Gemma, evidentemente molto perplessa. Cuore di Poeta ha risposto così, rimanendo sempre sulla sua linea provocante: “Ancora no ma vorrei proseguire questo percorso con te per arrivare all’amore”.

Nonostante tutto, comunque Cuore di Poeta sa di avere un rivale non da poco. Infatti la dama torinese è molto coinvolta da Nicola Vivarelli, tanto che la stessa Maria De Filippi, amatissima conduttrice, lo ha voluto sottolineare. Infatti a bruciapelo la conduttrice ha chiesto a Gemma Galgani: “Nicola lo baceresti. Cuore di Poeta lo baceresti?”.

Molto maliziosa come insinuazione, proprio per battere sulla evidente attrazione di Gemma Galgano. La risposta è stata inequivocabile: “No, per il momento no. Ci siamo visti solo una volta. Per quanto riguarda Nicola, l’ho detto prima, può essere un bacio a stampo, sulle labbra, un bacio mandato. Ne abbiamo parlato prima ballando”.

È possibile però che questo corteggiamento tra Nicola Vivarelli e la dama torinese duri meno del previsto. Infatti Sirius è un bellissimo ragazzo e, come sottolinea Tina Cipollari, potrebbe essere decisamente molto ambito nel parterre, anche da ragazze più giovani. L’opinionista non si risparmia mai, quando si tratta di punzecchiare la dama del trono over.

Ecco cosa ha detto Tina Cipollari durante la scorsa puntata, rivolgendosi al giovane Sirius: “Potresti piacere anche a qualcuna del parterre. Capirai, Gemma ha 71 anni e qui ci sono donne che hanno 36, 38 anni. Siete autorizzate a chiedere il suo numero di telefono. Lo prevede il programma. Puoi continuare a conoscere nonna ma ci sono anche altre donne. Nonna non te la tocca nessuno, sono 10 anni che è qua”.

Anche Maria De Filippi ha voluto girare il dito nella piaga, confermando le teorie di Tina Cipollari e sottolineando che: “Per lui potrebbero chiamare altre donne, anche delle 26enni”. Insomma, ancora non è nato e questo rapporto già traballa! Chissà cosa succederà con questo nuovo volto del dating show. Di sicuro Gemma Galgani non ha nessuna intenzione di mollare la presa.