Uomini e Donne, Jack Vanore replica agli insulti di Sirius Diversi anni fa Sirius, avrebbe insultato Jack Vanore, oggi l'opinionista ha deciso di replicare agli attacchi di Nicola Vivarelli

Continuano le indiscrezioni e gli attacchi a Sirius, il giovanissimo ammiratore di Gemma Galgani. A quanto pare la rappresaglia, in questo caso, è tra Nicola Vivarelli e Jack Vanore. Diversi anni fa infatti, Sirius, che ora è il personaggio più discusso di Uomini e Donne, avrebbe insultato proprio Jack Vanore in modo forte.

Nicola Vivarrelli diversi anni fa aveva preso di mira l’opinionista di Uomini e Donne Jack Vanore sensa una ragione valida, definendolo un “co***e”. Finalmente Jack ha deciso di replicare agli attacchi di Nicola Vivarelli, e lo ha fatto attraverso delle Instagram Stories. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

In queste ore degli screenshot hanno fatto il giro del web. Nelle immagini il neo ammiratore della Galgani offende Jack Vanore, dandogli del “co***one” in un commento.

Alcuni fan hanno deciso di chiedere a l’opinionista di Uomini e Donne cosa ne pensasse di quelle parole. Jack ha deciso di farlo in modo molto pacato rispetto alla situazione. Ha infatti affermato di non aver mai dato peso alle parole di un ragazzino e che quelle parole non gli davano né danno alcun fastidio.

Jack Vanore ha anche evidenziato come, in un momento così difficile per l’Italia, non ha senso soffermarsi su queste piccolezze e che per lui sono pettegolezzi. Conclude il suo discorso dicendo, profeticamente, che alla fine la figura del “co***one, mi dispiace vedere che questo ragazzo con il tempo peggiora” la farà proprio Nicola Vivarelli.

A quanto pare il giovane Sirius non ha molti fan dalla sua parte. Infatti, sono tantissime le indiscrezioni che girano ormai sul suo conto. Innanzitutto il giovane, si è spacciato per un membro del corpo della marina, quando in realtà pare sia solo un dipendente in un’azienda nautica.

Non si mette bene per il giovane nuovo volto di Uomini e Donne. Ma la dama Gemma Galgani sembra essere molto entusiasta del suo nuovo corteggiatore e intenzionata a proseguire in questa conoscenza.