Gemma Galgani e la lite furiosa con Paola: ecco cosa è successo a Uomini e Donne

Nel corso della giornata di domenica 16 aprile 2023, è stata registrata un’altra nuova puntata di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione si è dedicato ampio spazio a Gemma Galgani la quale è andata su tutte le furie contro Paola Ruocco. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Di recente, una delle protagoniste più popolari del format condotto da Maria De Filippi è finita al centro della cronaca rosa. Inutile dire che stiamo parlando di Gemma Galgani e questa volta renderla protagonista di un gossip è stata una furiosa lite scoppiata con Paola Ruocco.

Nel dettaglio, tutto è iniziato dal momento in cui Paola Ruocco ha definito la dama torinese “affamata di affetto”. Senza dubbio, la reazione della Galgani è stata inevitabile. Infatti la sua risposta non si è fatta attendere ed ha affrontato la dama faccia a faccia affermando di non permettersi mai più di dire determinate cose sul suo conto.

Intanto sono emerse altre anticipazioni in merito alla nuova puntata el dating show. Nel dettaglio, Paola Ruocco e il cavaliere Elio sono usciti insieme a cena ed entrambi hanno acquisito la consapevolezza di essere incompatibili. Invece per la dama torinese ci sarà una bella novità in arrivo.

Quest’ultima verrà corteggiata da un nuovo cavaliere il quale è un suo coetaneo. Nonostante la stessa ha ritenuto di non essere il suo tipo, ha deciso di dargli una possibilità. Inoltre, per quanto riguarda gli altri concorrenti del programma condotto da Maria De Filippi, sappiamo che Alessio è uscito con Rebecca, ex conoscenza di Armando Incarnato.