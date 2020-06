Uomini e Donne, Nicola Vivarelli frena nei confronti di Gemma Galgani Nicola Vivarelli frena gli entusiasmi della dama torinese; sta cambiando idea?

Ormai siamo arrivati quasi alla fine di questa insolita edizione di Uomini e Donne. Nelle ultime puntate del trono over abbiamo potuto notare l’evidente atteggiamento di distacco che Nicola Vivarelli, corteggiatore 26enne della 70enne Gemma Galgani, sta assumendo nei confronti della donna.

Difatti il cavaliere adesso sta rivelando le sue vere intenzioni e il suo scopo di lasciare il programma, ma senza la dama torinese.

Gemma Galgani è riuscita a stancare persino Nicola Vivarelli che le aveva dichiarato amore, poiché è diventata davvero ossessiva nel confronti del cavaliere.

Infatti svariate volte in puntata ha fatto delle vere e proprie scenate di gelosia per motivi futili come dei like su Instagram, dimostrando di non saper distinguere tra un profilo reale e una fan-page.

Durante una loro esterna, in cui erano andati a mangiare in un ristorante, la dama torinese si infastidisce alle parole del cavaliere, il quale afferma: “Non te la prendere se non rispondo mi chiami ogni tre ore.

A volte sono preso da altre cose, può essere la palestra, un impegno con un amico, ma ti richiamo subito. Non voglio stare col pensiero che tu ti possa offendere”.

Allora Gemma replica: “Sono una genuina, una spontanea, non mi piace il tuo rimprovero. Non hai recepito proprio per niente il mio discorso.

Stai zitto adesso. Se ti chiamo è per trasmettere un’emozione che ho provato in quel momento”. Tuttavia le parole di Gemma Galgani non bastano a far cambiare idea a Nicola Vivarelli che scrive una lettera per chiarire la situazione.

Nella lettera scrive: “L’intimità tra due persone non è pubblica, ma privata, ed era troppo presto anche solo parlarne, visto che tra noi stava appena iniziando una frequentazione per conoscerci liberamente, tali atteggiamenti in tanti altri Paesi del mondo non ci sarebbero”.

Con questa lettera Nicola Vivarelli tenta di dare delle spiegazioni che a molti però non sono risultate chiare, vedremo cosa ne penseranno Gemma Galgani e gli opinionisti del programma.