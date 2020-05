Uomini e Donne, Maria De Filippi rimprovera Gemma, reazioni esagerate Maria De Filippi, stanca delle reazioni di Gemma Galgani, la rimprovera, Nicola non è un call center

Inizia con non poche polemiche la puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi, stanca delle reazioni di Gemma Galgani, rimprovera alla dama e le consiglia di stare calma , Nicola Vivarelli non è un call center, quindi se non risponde al telefono la dama non può e non deve avere reazioni esagerate.

Inizia così la puntata, la dama torinese pare sia affranta dalla mancata risposta di Sirius alle sue telefonate, così la conduttrice la fa ragionare e dice: “Non hai una relazione con un call center”. Cerca così di far capire a Gemma che Nicola non ha nessuna colpa se non ha risposto al telefono.

Ma vista la poca lucidità negli atteggiamenti della dama torinese, Maria De Filippi le da un consiglio: “Attenta a non diventare pesante, a non caricare l’uomo con cui stai di tue paranoie”.

Il ragazzo, nella sua galanteria, cerca di spegnere i toni e invita la sua dama a ballare. La scelta della canzone è singolare e lo è ancor di più il fatto che sia stata scelta da Sirius in persona.

La canzone è “Vivimi” di Laura Pausini, un brano impegnativo e ricco di significati. Non tarda ad arrivare l’osservazione dell’opinionista Gianni Sperti, che fa notare a tutti il testo della canzone e il suo significato.

Qui succede qualcosa di inaspettato: Nicola Vivarelli fa un passo indietro e chiarisce: “Non soffermiamoci troppo sul testo, ho scelto questa canzone perché mi piace”.

Maria De Filippi torna sull’argomento spiegando che Gemma Galgani si è infastidita, dato che nonostante le circa 20 telefonate dalla dama al suo giovane corteggiatore non c’è stata nessuna risposta.

Ma la dama, anche dinanzi al consiglio della conduttrice di non essere pesante, non riesce a frenare l’istinto e dice: “È una cosa mia, quando una persona non mi risponde al telefono per un po’, io smetto di chiamare e aspetto mi chiami l’altra persona”.

Il giovane ragazzo tenta di difendersi spiegando la sua posizione: “Questi discorsi non mi piacciono, anch’io ho i miei impegni”. Una donna del parterre femminile approfitta della litigata per proporsi e si insinua dicendo: “Mi interessi, io sono sempre qui e il mio numero è sempre valido”.

Non poteva farsi sfuggire l’occasione neanche Tina Cipollari che, in forma di sfida, chiede a Roberta se le piaccia Nicola ma lei nega: “È troppo piccolo per me”. Ma ecco che riaffiora la gelosia della Galgani la quale si scaglia contro Roberta: “Hai lasciato il numero ad Alessandro e poi dici che Nicola è troppo giovane?”.

La dama torinese, tanto per non dare carico al suo Nicola, gli fa una dichiarazione a limite delle lacrime: “Ho una sensazione di vuoto quando non risponde al telefono, è un problema mio”. Torna in campo Maria De Filippi che cerca di far ragionare Gemma e dichiara di non comprendere i dubbi della dama.

Gemma rincara la dose e spiega: “Voglio chiarezza, mi mancano certe risposte. Da qualche giorno lo vedo strano, diverso. Lo chiamo una o due volte al giorno” spiega. Sirius ribadisce sempre con molta calma: “Se non rispondo al telefono è perché sto facendo altro. Non vivo attaccato al telefono”.

Ma la dama non si trova d’accordo con queste risposte: “Io il telefono lo porto ovunque”. Si attacca così una vera scenata a limite del delirio e Tina Cipollari esplode: “È una scenata di gelosia, mi sto vergognando per lei”.