Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, primo bacio in Taxi Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, scatta il primo bacio in taxi a raccontarlo è la dama torinese al Magazine di Uomini e Donne

Dopo la fine di Uomini e Donne, si presenta per Gemma Galgani e Nicola Vivarelli l’opportunità di scambiarsi il loro primo bacio. Secondo il racconto della dama torinese il tutto avviene con la presenza della mascherina.

I due ci raccontano cosa sta succedendo tra loro, in questi giorni dopo la fine del programma Uomini e Donne. Alcuni giorni fa, Gemma e Sirius, sono stati fotografati in via dei Bastioni a Roma, durante una passeggiatina romantica.

Nicola Vivarelli ha scelto e organizzato questo incontro romantico, ed ha dichiarato di aver provato delle emozioni molto forti. Così Sirius e la dama torinese, hanno avuto l’opportunità di stare un po’ soli, vivendo la normalità, lontani dalle telecamere. Il giovane corteggiatore si è fatto coinvolgere dalla magia che si era creata tra i due, dopo quel pomeriggio all’insegna del romanticismo.

Gemma e Nicola hanno deciso di prendere un solo taxi, nonostante le diverse destinazioni. Così durante tutto il tragitto, i due piccioncini, si sono tenuti per mano per poi scambiarsi questo aspettatissimo bacio, sempre premuniti di mascherine. Gemma Galgani ha raccontato sul ‘Magazine’ del programma: “Sfiorandoci la pelle, giocherellando con incroci delle dita, riabituandoci al calore umano”.

La Galgani parla del primo bacio: “Prima di scendere dal taxi ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina, che seppur sia stato un bacio ‘last minute’, ha la sua importanza”. Un momento unico e indimenticabile per la dama torinese, che le ha regalato sensazioni speciali. Nascono da qui diverse polemiche, anche nei confronti della mamma di Nicola Vivarelli, nel mentre Gemma Galgani ci svela quali sono i loro progetti futuri.

La dama torinese del trono over, ci svela che entrambi sono certi di voler approfondire la loro conoscenza, vogliono vivere un po di quotidianità senza riflettori. Sirius ha deciso di incontrare la dama nella prossima settimana, vista la complicità tra i due.

Tutti i giorni gli amanti si sentono per messaggio e per telefono e il giovane corteggiatore ha già deciso che andrà a trovarla a Torino. Non ci resta che aspettare per vedere nei prossimi mesi cosa accadrà tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.