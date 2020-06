View this post on Instagram

Se siete delle inguaribili romantiche come la sottoscritta, se ancora credete alle favole, se pensate che certe cose non succedano soltanto nei film, non potete perdere il nuovo numero della Rivista Magazine, dove racconto, nel dettaglio, come ho ricevuto la proposta di matrimonio dal mio amato Dedo, ma soprattutto dove mi è stata fatta quella meravigliosa richiesta, proprio in un castello… A voi, care lettrici, auguro di condividere con me quella grande ed indimenticabile emozione, mentre a voi, cari lettori, suggerisco di prendere esempio per fare felice la donna di cui volete conquistare il cuore……❤#castello#favola#amore #propostadimatrimonio #sogno#sposami #preparativi#amore #matrimonio#ilmiodiario #lamiastoria#gioventu #uominiedonnemagazine #gemmagalgani#sorriso