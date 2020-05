Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: “Mummia ridicola” L'opinionista viene intervistata e su Gemma Galgani dice: "è una mummia ridicola"

Uomini e Donne di Maria De Filippi è tornato in onda lunedì 4 maggio, nel suo format originale su Canale 5. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Tina Cipollari esprime il suo parere su la tronista Giovanna e dice: “Giovanna? Questa novità a Uomini e donne non l’ha proprio cambiata. All’inizio non mi andava a genio, mi pareva avesse un po’ troppe pretese. Ora la vedo sempre un po’ capricciosa, ma mai banale. È una vera”.

L’opinionista vuole anche puntualizzare un aspetto del suo carattere e dice: “Non solo in TV, ma nella vita. Io non potrei fare quello che faccio se non fossi onesta con Maria e con il pubblico”.

Tina Cipollari anche dopo la quarantena, non perde l’occasione per attaccare. In merito a questo, torna a parlare della sua acerrima rivale, Gemma Galgani, su di lei ribadisce: “Quel rottame di donna, con queste chat mi ha fatto diventare ancora più spietata. È una mummia ridicola!” senza mezzi termini.

Il loro astio viene da molto lontano e proprio per questo la Cipollari afferma: “Perché la tratto male? Perché ha 70 anni e piange per qualsiasi cosa. È riuscita a emozionarsi pure per uno che le ha scritto due parole carine su un computer, ma per favore…”.

La dama del Trono Over, ora però sembra abbia trovato l’uomo dei suoi sogni. Il giovane Sirius ,Nicola Vivarelli, di appena 26 anni, Ufficiale della Marina Mercantile, modello e influecer. Secondo l’opinione è tutta una farsa del ragazzo.

Troppo bello e troppo giovane per Gemma. Le critiche in proposito non sono mancate. La dama si dice volenterosa a voler vivere questa storia d’amore e Tina non si risparmia i commenti: ” Mi fai schifo”. Anche Gianni Speri e gran parte del parterre delle dame, non sono affatto convinte della sincerità del ragazzo. Tina Cipollari si dice determinata a smascherare il ragazzo.