Gemma Galgani a Verissimo: "Mio padre non ci permetteva di piangere"

Gemma Galgani, le confessioni a Verissimo La dama torinese del Tono Over di Uomini e Donne si confessa con Silvia Toffanin a Verissimo

Gemma Galgani è stata protagonista di un’intervista fatta da Silvia Toffanin a Verissimo. Durante il corso dell’intervista, la dama torinese ha fatto delle dichiarazioni importanti riguardo la sua vita sentimentale e ha raccontato degli aneddoti su suo padre e sulla sua famiglia.

Durante l’intervista fatta a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin Gemma Galgani ha dichiarato:

“Sono così come mi vedete, sempre sincera, non trattengo mai le lacrime perché non sarebbe giusto”.

Gemma Galgani continua parlando del rapporto con i suoi genitori la malattia di sua madre e di sua sorella, dichiarando:

“Mia madre è stata una donna splendida, poi si è ammalata e per quando abbia combattuto non è riuscita a vincere, noi le siamo state sempre vicine. Mio padre non voleva che noi piangessimo, ci diceva che dovevamo essere molto dignitose e contenere le nostre emozioni. Mia sorella mi ha fatto da madre e grazie a lei sono arrivata a Uomini e Donne”.

Invece per quanto riguarda il mondo lavorativo, la sua carriera e la sua vita sentimentale, la dama torinese ha dichiarato: “Io e Walter Chiari abbiamo avuto un flirt artistico, io ero alla direzione del teatro e molte volte lui non veniva alle prove perché era solito tardare, ma il pubblico lo amava per quello che era, gli perdonava tutto”.

Successivamente ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne e della sua ricerca dell’amore, affermando che senza l’amore lei non riuscirebbe a vivere poiché lo considera fondamentale:

“L’amore è il mio nutrimento quotidiano, non posso starci senza, Giorgio è stata una storia importante e bella, è stato un regalo di Natale inaspettato”.

La dama prosegue: “Mi sono sentita un’adolescenza, ero tornata ragazzina come si diceva una volta, mi sono presa una bella cottarella. L’ho amato contro tutto e tutti. Mi sono sentita la Giovanna D’Arco attuale, non mi importava delle offese perché ero innamorata di lui”.