Uomini e Donne, Gemma Galgani furiosa perché gelosa di Valentina Autiero La dama torinese del Trono Over non è l'unica ad aver notato il giovane Sirius, ha attirato l'attenzione anche di un'altra donna del parterre femminile Valentina Autiero

Nonostante l’ingresso di un nuovo pretendente, Gemma Galgani continua la sua conoscenza con Nicola Vivarelli, il 26. Ma, a quanto pare, la dama del trono over non è l’unica ad aver notato il giovane. Infatti Sirius ha attirato l’attenzione anche di una dama del parterre. Parliamo di Valentina Autiero.

La dama, dopo averlo molto criticato, ha ammesso il suo interesse per Nicola Vivarelli. Insomma chi disprezza compra! Ma, come già detto in altre sedi, il giovane Sirius non ha accettato il numero della ragazza, ma anzi ha detto chiaramente che preferisce continuare a conoscere Gemma Galgani.

Ma Tina Cipollari, che vede tutto dall’alto della sua posizione da opinionista, ha evidenziato che, nonostante il rifiuto, Sirius guarda spesso Valentina Autiero. La dama conferma le insinuazioni di Tina Cipollari, ma Nicola Vivarelli smentisce, dicendo di abbracciare sempre tutti i presenti in studio con lo sguardo. È allora che Gemma Galgani ha perso le staffe.

Dopo aver mandato a quel paese l’opinionista, la dama ha minacciato: “Adesso basta, se non la finisci ti tiro una scarpa!“. Tina Cipollari non ha assolutamente smesso di provocare, anzi ha affermato: “Maria, penso sia davvero arrabbiata. Mi ha detto di andare a van*** invece di andare a quel paese. Caspita!“. Gemma Galgani, insomma, ha cercato di nascondere la sua gelosia nei confronti di Valentina Autiero, che ha detto di aver rivalutato il giovane Sirius.

Ecco le sue parole: “L’ho rivalutato, che c’è di male?”, per poi aggiungere: “Lui è sempre stato tranquillo e pacato nonostante gli attacchi fatti in studio. E’ l’opposto del mio carattere, quindi va bene. Lui è troppo piccolo per Gemma che ha 71 anni, io ne ho 40 quindi per me va benone”.

La dama torinese però non ha molto apprezzato questa spiegazione, soprattutto essendo stufa di sentir parlare della loro differenza d’età. Maria De Filippi, in questa situazione complicata, ha deciso di cercare di fare da pacere, consigliando a Gemma Galgani di non prendersela con Sirius, che non ha fatto proprio nulla di male.

Ecco cosa ha detto: “Gemma guarda che io questi sguardi tra loro non li ho proprio notati. Lui ha semplicemente detto che gli ha fatto piacere ricevere i suoi complimenti, visto che Valentina non ha fatto altro che attaccarlo fin dal suo ingresso in studio”.

Anche l’opinionista Gianni Sperti dice la sua. Secondo l’opinionista Gemma Galgani, scegliendo di essere corteggiata da un uomo così tanto più giovane, deve abituarsi a quel tipo di situazioni. Questo non sono nello studio, continua Gianni Sperti, ma anche nella vita di tutti i giorni.

“Spesso, qualora dovessero uscire di qui, capiterà loro che Sirius sarà corteggiato da donne più giovani, deve mantenere una certa calma e fidarsi di lui” ha concluso l’opinionista, ma Gemma Galgani non si è lasciata convincere. La dama è gelosa ed ha paura che qualcuna possa portarle via il suo cavaliere.