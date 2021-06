Sono quasi 12 anni che Gemma Galgani cerca di trovare l’uomo giusto a Uomini e Donne, ma ora è forse arrivato il momento di cambiare? Per la dama torinese potrebbero aprirsi nuovi orizzonti, e a suggerirglielo è stato proprio Luca Zanforlin.

L’ex autore di Amici di Maria De Filippi ha dato uno spunto a Gemma Galgani per trovare l’amore della sua vita che non deve essere per forza un uomo. Luca ha infatti suggerito a Gemma:

Io mi sento molto Gemma. Ogni tanto mi sento Tina, ma più che altro Gemma. Nel senso che noi abbiamo questa sindrome della bella addormentata, basta che uno ci baci e ci facciamo i film. Partiamo subito, però alla fine è giusto così. Non hai mai provato un sentimento d’amore per una donna? magari forse bisogna cambiare. Forse potrebbe essere più fortunata.

Ed il consiglio non è passato in sordina. La donna sembra aver preso in considerazione le parole di Luca Zanforlin e potrebbe essere pronta per intraprendere nuovi orizzonti e riportare un trono arcobaleno a Uomini e Donne.

E perché no? Alla fine può succedere. Potrei anche provare, dai veramente, assolutamente, sono d’accordo. L’amore è universale. Veramente per me potrebbe essere perché penso davvero che l’amore sia universale. Devo dire che non lo escludo, potrebbe essere e c’ho anche pensato. Grazie comunque del consiglio e sono felicissima delle tue parole.

Il commento di Tina Cipollari non è tardato ad arrivare: “Guarda, per me va bene, tutto può succedere. L’importante è che non metta gli occhi su di me. Ve lo dico adesso, basta che non corteggi me“.

Ma anche Giorgio Manetti, suo ex storico, ha qualcosa da dire: “Figuriamoci, non ci sarebbe nulla di male. Però devo dire una cosa. Perderebbe completamente credibilità, visto che da dodici anni dice di cercare un uomo”.