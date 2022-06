Gemma Galgani sarà una concorrente del GFVip? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio, Gemma Galgani è una delle concorrenti più amate e chiacchierate all’interno di Uomini e Donne. Dopo ben 12 anni di patecipazione al programma condotto da Maria De Filippi, si vocifera che la donna potrebbe abbandonarlo per diventare una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Gemma Galgani non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la concorrente di Uomini e Donne è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors i quali mettono in dubbio il futuro della sua partecipazione nel programma condotto da Maria De Filippi.

Ormai è da 12 anni che la donna torinese fa parte del cast del noto format in onda su canale 5. In questa trasmissione Gemma riscuote molto successo, anche per le sue liti con Tina Cipollari.

Tuttavia, secondo alune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la Galgani potrebbe non essere più presente all’interno dello studio di Uomini e Donne. Il motivo? C’è la possibilità che la dama potrebbe lasciare Maria De Filippi per seguire Alfonso Signorini. Ebbene si, sembra che all’interno del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe esserci anche il volto di Gemma Galgani.

Gemma Galgani potrebbe essere uno dei volti nel cast del Grande Fratello Vip

Malgrado l’insistenza delle chiacchiere, non è ancora giunta nessuna smentita o conferma da parte della donna. Per quanto riguarda Alfonso Signorini, neanche lui ha rotto il silenzio in merito alla questione. Infatti, attualmente non siamo ancora a conoscenza dei vip che entreranno prossimamente nella casa più spiata d’Italia. La Galgani debutterà presto al Grande Fratello Vip? Non ci resta che scoprirlo!