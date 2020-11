Gemma Galgani è una delle protagoniste più longeve nella storia di Uomini e Donne. Poche altre hanno saputo catturare come lei l’attenzione dei telespettatori, che fin dall’approdo nel dating show di Maria De Filippi l’hanno acclamata oppure contestata.

Gemma Galgani non smette mai di credere nell’amore

Un seguito riscosso anche al di là del mero contesto televisivo. La dama torinese continua a cercare, a credere nell’amore, anche a costo di spendere parecchio tempo con la rivale Tina Cipollari.

Omaggio a una persona speciale

Nonostante nel corso della sua vita abbia spesso lottato, Gemma Galgani conserva il sorriso. L’ex di Giorgio Manetti ha avuto diversi momenti di sofferenza, ma non ha mai perso la speranza né la voglia di buttarsi in nuove esperienze, soprattutto quando c’è di mezzo il sentimento.

In questi giorni la donna ha desiderato condividere su Instagram una storia in cui si è concessa un tuffo nel passato, per rendere omaggio a una persona speciale. Sul web ha tantissimi follower, per cui questo è stato un modo per regalare un pezzo del suo cuore agli ammiratori, così da renderli partecipi delle sue emozioni.

Un triste anniversario

In occasione della morte di suo padre, Gemma Galgani lo ha voluto ricordare. Il suo caro babbo lo porta sempre nel cuore, ha esordito. Le mancano i suoi rimproveri. E si scusa per non aver capito che erano consigli per la vita. È il suo anniversario, ma sente sempre il suo amore.

Gemma Galgani: tracce indelebili

La dama del Trono Over di Uomini e Donne, lanciata da Maria De Filippi alla grande ribalta, ha scelto, come sottofondo all’immagine in cui bacia il papà sulla guancia, la canzone Difendimi per sempre di Alessandra Amoroso. In passato aveva già confidato di dover ringraziare il genitore, che ancora lo avvertiva accanto a sé e che i suoi insegnamenti sono rimasti impressi nella sua memoria.