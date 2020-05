Uomini e Donne, Gemma Galgani riceve un regalo inaspettato La dama torinese riceve un regalo dalla mamma di Sirius è commossa scoppiata in un pianto di gioia

La relazione tra Gemma Galgani e Sirius si fa sempre più intensa e durante la puntata andata in onda il 21 Maggio, Sirius ha detto alla dama di averle portato un regalo da parte di sua madre, la quale è ben felice del loro rapporto.

Alla vista del regalo, ovvero un portamonete e un fermaglio, la dama torinese è scoppiata in un pianto di gioia e Maria De Filippi è intervenuta dicendo: “Gemma questo non è un impegno, né un ingresso in casa definitivo. La madre di Nicola è felice fino a quando il figlio è felice. Poi il rapporto tra te e lei potrà continuare indipendentemente da quello con suo figlio”.

Nonostante queste dimostrazioni da parte del cavaliere per Gemma Galgani, l’opinionista Tina Cipollari continua a non credere all’interesse di Nicola per Gemma: “Come faccio io a credere che tu sei qua per Gemma, per costruire un futuro insieme a lei? Non ci credo”.

A queste parole Maria De Filippi dice: “La madre di Nicola lo ritiene in grado di prendere le sue scelte affettive e professionali e le rispetta. Non è una questione di apertura mentale”.

La conduttrice cerca di far ragionare la dama torinese e aggiunge: “Il meglio per il proprio figlio può giudicarlo solo il proprio figlio. Una madre può dare un’opinione, non può andare oltre. Comunemente è raro vedere una cosa del genere, questo non significa che sia anormale. Vale per tutte le scelte di questo mondo, sennò siamo nel Medioevo“.

La dama sembra essere seriamente interessata al suo corteggiatore tanto è vero, che ha spiegato, proprio in puntata, di provare forti sentimenti per lui: “Non mi sento presa in giro. Nicola è sempre presente e ha attenzioni per me in maniera molto genuina. È pacato e a me piace la nostra conoscenza”.

La dama in segue dichiara: “Provo dei sentimenti nei suoi confronti, non lo nego. Mi piace e ci sto molto bene. Quando mi ha detto che sarebbe partito, sì, ho provato un senso di vuoto”.

Insomma nonostante tutti i tentativi di far ragionare la dama sull’improbabilità di questa storia Gemma non sembra sentire ragioni. Speriamo per lei che le cose vadano nel migliore dei modi.