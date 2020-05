Uomini e Donne Sirius e Gemma Galgani alle giostre La dama torinese e il giovanissimo Sirius vanno in esterna alle giostre, Tina Cipollare: "Sembra la nonna che porta il nipote"

Incredibile ma vero, il percorso tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sembra non aver fine. Il giovane Sirius continua a ribadire il suo interesse per la dama torinese. Nella scorsa puntata il giovane cavaliere aveva fatto ballare la bella Pamela, delusa e in lacrime per la fine della storia con Enzo.

Questa volta a far perdere le staffe a Tina Cipollari sarà l’esterna che Gemma e Sirius faranno insieme. I due piccioncini saranno protagonisti di una gita alle giostre e i commenti dell’opinionista non sono di certo mancati.

In questa puntata dalle anticipazioni di Witty TV il giovane ragazzo, confermerà tutto il suo interesse nei confronti della dama Gemma Galgani e, sotto gli occhi attoniti di Tina Cipollari, i due se ne vanno in esterna sulle giostre, nel parco divertimenti, per trascorrere delle ore in spensieratezza.

A questo punto il commento di Tina sembra esser già stato scritto e sotto un ghigno l’opinionista afferma: “Più che un’esterna sembra la nonna che porta il nipote alle giostre”. Dal video delle anticipazioni Tina perde le staffe come al suo solito, anche se non si comprendono bene le motivazioni, siamo quasi sicuri che sia per colpa di Gemma.

Infatti l’opinionista rivolgendosi alla presentatrice dirà: “Maria, oggi è finita per lei! te lo dico per lei oggi e finita! Falla entrare!”. Tutto lo studio di Uomini e Donne è ormai convinto che a breve arriverà l’ennesima delusione per la dama torinese. Anche Maria De Filippi sta cercando di metterla in guardia, ma sembra veramente troppo tardi.

Gemma Galgani è ormai persa negli occhi del suo 26 enne. Questa volta ad alzare i toni però sarà lo stesso calmo e ponderato Sirius, proprio nei confronti di Tina Cipolla, che sembra aver detto qualche parola di troppo così il giovane afferma: “Non toccatemi la madre per piacere perché divento una bestia!”.

Ma l’opinionista non si lascia intimidire e ribadisce che l’atteggiamento del “nipote” sta solo mettendo in ridicolo Gemma illudendola di un futuro che non potrà mai esserci : “Stai prendendo in giro questa poveraccia. Questa dopo sto fatto non si sa dove la troveremo” conclude Tina.

Quello che accadrà oggi sembra essere già piuttosto chiaro. È una questione di tempo, come dice l’opinionista in riferimento alla dama torinese. Speriamo per lei che vada tutto per il meglio. Per ora non ci resta che aspettare il corso della puntata di oggi per sapere come finirà.