Georgette Polizzi è da poco diventata mamma, nove mesi di gravidanza che le hanno cambiato la vita. Ha coronato il suo sogno ed ha stretto tra le sue braccia la piccola Sole lo scorso 21 marzo.

Oggi però a distanza di mesi, durante i quali ha avuto un po’ di tregua, è tornata a fare i conti con la sua malattia: la sclerosi multipla.

L’imprenditrice si è sfogata sul suo profilo social. È tornata a sottoporsi alle terapie e a ricordarsi che, come la chiama lei, “la bast**a” è ancora dentro il suo corpo.

Vado a letto con un velo di tristezza. In questi nove mesi sono stata troppo bene, la bast**da mi ha dato tregua e non ho mai sentito la sua presenza a tal punto che alcune volte mi ‘dimenticavo di lei’. Domani sedermi su quella sedia per ore e ore mi ricorderà che lei invece è dentro di me. Spero che le ore passino in fretta dandomi la possibilità di tornare a casa dalla mia Bimba per dimenticarmi tutto.