Georgette Polizzi è da poco diventata mamma e più volte ha condiviso i dolci momenti della sua nuova e meravigliosa esperienza. Ma come spesso capita ai personaggi del mondo dello spettacolo, anche l’influencer è finita nel mirino degli haters.

Credit: georgettepol – Instagram

Ha deciso di non rimanere zitta davanti alle critiche delle sue seguaci e di drammatizzare, con il sorriso, attraverso il suo profilo social.

In una storia pubblicata su Instagram, Georgette Polizzi ha voluto mettere i puntini sulle i e si è rivolta a tutti coloro che ogni giorno le mandano messaggi per criticare i suoi modi di essere mamma.

Le parole di Georgette Polizzi

E non si baciano le mani dei neonati e non baciare tua figlia in faccia perché potrebbe prendere il Covid però mentre la pulisco, le faccio il bagno, le do da mangiare lì non lo prende e poi perché devo avere il Covid io?

Non deve dormire di lato…ma voi cosa ne sapete… Io devo stare qui a giustificarmi non capisco…e tutte poi iniziano con, ti do un consiglio…come io fossi stupida…Siete pesanti, cos’avete?

In una seconda pubblicazione, l’influencer ha voluto ironizzare ancora sull’argomento. Ha mostrato una dolcissima foto della piccola Sole, mentre dorme beata con la mano sulla fronte e l’ha accompagnata con queste parole:

La reazione di Sole quando leggo certi messaggi che ci arrivano.

Con le sue parole, Georgette Polizzi ha voluto mandare un messaggio molto importante. Perché bisogna sempre criticare ogni aspetto della vita di un’altra persona? Perché criticare chi in questo momento sta vivendo una bella e nuova esperienza e cerca di condividere la sua gioia con gli altri?

Si è sentita dare dei consigli non richiesti riguardo il modo in cui si prende cura della sua bambina e non è riuscita a rimanere in silenzio o, come lei stessa ha detto, a passare da “stupida”.