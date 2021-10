Qualche settimana fa il settimanale Chi aveva lanciato uno scoop che vedeva Georgette Polizzi, ex concorrente di Temptation Island, incinta. Qualche giorno dopo era arrivata sia la conferma della gravidanza, sia l’annuncio che si sarebbe trattato di una femminuccia. In questi giorni, invece, l’influencer ha raccontato al settimanale Oggi il momento e le modalità in cui ha scoperto di essere in dolce attesa.

Georgette Polizzi è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al reality show di Canale 5 Temptation Island. Un paio di anni fa, l’influencer ha subito il trauma di una diagnosi molto grave. Ha scoperto infatti di essere affetta da sclerosi multipla.

Lei però ha deciso di non abbattersi e di continuare a coltivare quello che era il suo sogno più grande, quello di diventare mamma.

Dopo un percorso di fecondazione assistita, Georgette e suo marito Davide Tresse hanno finalmente iniziato il percorso che li porterà presto ad abbracciare il loro primo bambino, anzi, bambina.

Georgette Polizzi e il momento in cui ha scoperto di essere incinta

Intervistata dal settimanale Oggi, Georgette ha raccontato alcuni particolari riguardo alla fecondazione assistita e al momento in cui ha scoperto di essere incinta.

Mi sono affidata alla PMA, ovvero alla procreazione medicalmente assistita. Preciso che la mia infertilità non era causata dalla sclerosi multipla, ma da un intervento che avevo subito in passato. Per la sclerosi, però, ero in cura con un farmaco che era incompatibile con la gravidanza. Quindi ho dovuto sospenderlo per un anno e poi procedere. Poi ho iniziato una nuova cura a base di interferone, che mi ha demolito. Avevo tutti gli effetti collaterali, dal dolore alle ossa, alla nausea. Il mio sogno, però, era così grande che non ho nemmeno mai pensato di mollare.

Poi Georgette ha raccontato che, mentre si trovava al matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, si è avvicinata una signora che fa la puericultrice e le ha detto: “Hai un viso e degli occhi stupendi, secondo me sei incinta!“.

Sono tornata a casa a Vicenza e ho fatto subito il test ed effettivamente ero incinta.

Speravo tanto che fosse una bambina, era il mio sogno fin da bambina.

