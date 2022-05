Georgina Rodriguez al Festival di Cannes: la prima uscita dopo la morte del figlio

Senza alcuna ombra di dubbio Georgina Rodriguez è uno dei personaggi famosi più amati e stimati all’interno del mondo dei social. Circa un mese fa, la moglie di Cristiano Ronaldo ha dato il triste annuncio della morte di uno dei suoi due gemelli appena nati. Adesso è ora di ripartire e lo fa dal Festival di Cannes. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Circa un mese fa Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno subito un grave lutto. Uno dei due gemelli che la donna portava in gembro è morto alla nascita. A darne l’annuncio erano stati loro stessi attraverso un comunicato diffuso sui loro account social.

A seguito dell’epidosio, La Rodriguez aveva deciso di prendersi un po’ di tempo per se stessa e dedicarsi alla sua famiglia, soprattutto alla piccola arrivata da poco, Bella Esmeralda. Per questo motivo la moglie di Cristiano Ronaldo aveva preso le distanze dalla luce dei riflettori e dai fotografi.

Adesso, è tempo di tornare sotto la luce dei riflettori. In occasione del Festival di Cannes, Georgina Rodriguez ha fatto la sua prima apparizione in pubblico dopo il lutto di suo figlio. Bellissima e sensuale, la donna ha cavalcato il red carpet indossando un look mozzafiato che ha lasciato tutti senza parole.

A documentare il tutto ci ha pensato lei stessa attraverso i social. Infatti la donna ha mostrato a tutti i suoi fan alcuni restroscena del Festival di Cannes con una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Queste sono le parole scritte a corredo della didascalia:

Cannes stiamo arrivando.

Dunque, a seguito del dolore per il lutto di suo figlio, la moglie di Cristiano Ronaldo è tornata a sorridere mostrandosi più bella e sensuale che mai.