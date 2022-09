Georgina Rodriguez al Festival di Venezia: ecco il costo da capogiro della sua borsa

In questi giorni si sta svolgendo la Mostra del cinema di Venezia. Sono molti gli influencer che hanno sfilato sul red carpet, sfoggiando abiti da sogno e da far invidia a chiunque. Tra i tanti personaggi, non è passata inosservata la presenza di Georgina Rodriguez che in laguna ha sfoggiato una borsa da collezione il cui prezzo è da capogiro.

Georgina Rodriguez è una delle protagoniste indiscusse del Festival di Venezia 2022. L’influencer non è passata inosservata non solo per la sua stratosferica bellezza ma anche per il suo outfit. C’è da dire che Georgina ha sfoggiato in laguna, prima del suo arrivo sul red carpet, una borsa Birkin il cui costo è davvero esagerato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ormai non è un segreto la grande passione di Georgina Rodriguez per le borse Birkin. La compagna di Cristiano Ronaldo colleziona senza alcun mistero queste borse firmate Hermès che ama alla follia. Prima del suo arrivo sul red carpet più famoso del momento, l’influencer ha sfoggiato un pezzo da collezione il cui costo lascia davvero tutti senza parole.

Sulla sua pagina Instagram Georgina Rodriguez ha condiviso gli scatti immortalati prima del suo arrivo a Venezia, sfoggiando a tutti il suo look casual. Agli occhi dei suoi fan non è passata inosservata la borsa Birkin firmata Hermès. Nel dettaglio, si tratta di una borsa in pelle di coccodrillo il cui costo è davvero da capogiro.

Stando alla pagina ‘Privé Porter’, l’accessorio in questione pare sia stato venduto a un prezzo di 298 mila dollari. Un prezzo davvero stratosferico; questo perché la borsa sfoggiata da Georgina è uno dei pochi pezzi rimasti in circolazione.

Oltre ad essere fatta di pelle da coccodrillo, la borsa sfoggiata da Georgina Rodriguez a Venezia possiede una rifinitura in 18 carati ed è caratterizzata dalla presenza di diamanti che non passano di certo inosservati.