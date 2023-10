Georgina Rodriguez indossa un orologio raro: il Rolex ha un valore da capogiro

Georgina Rodriguez condivide una sfrenata passione per gli orologi di lusso insieme a suo marito Cristiano Ronaldo. Nel corso dell’ultimo periodo, alla prestigiosa collezione di orologi dell’influencer, si è aggiunto un accessorio molto raro che di certo non è passato in osservato agli utenti del web. Si tratta di un Rolex il cui valore è da capogiro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Georgina Rodriguez è solita indossare abiti e accessori di lusso. Oltre ad avere un guardaroba da sogno fatto di vestiti, borse e scarpe griffati, la moglie di Cristiano Ronaldo è in possesso di una prestigiosa collezione di orologi all’interno della quale spiccano due creazioni inedite.

Stiamo parlando del modello Hublot dal valore di oltre 90.000 euro, che lei stessa ha sfoggiato in occasione del compleanno dei suoi figli e il rarissimo Brilliant Skeleton Northen Lights di Jacob & Co, che invece ha portato con sé in vacanza in Sardegna. Tuttavia, di recente, la nota modella ha avuto l’onore di aggiungere a tale collezione un orologio raro.

Stiamo parlando del Rolex Daytona in oro giallo 18 carati, caratterizzato da un quadrante verde. Il suo lancio nel mercato è avvenuto nel 2016 ed è stato soprannominato Rolex Daytona “John Mayer”, anche se non fa alcun riferimento e non rende omaggio al celebre musicista. Ma a quanto ammonta il suo valore?

Prima che diventasse raro, il suo prezzo di listino si aggirava intorno ai 37.000 euro. Con il passare del tempo, data la difficoltà di reperirlo da parte di persone importanti, il suo valore ha raggiunto i 100.000 euro. La moglie di Cristiano Ronaldo ha indossato tale accessorio super lussuoso durante la registrazione di un videoclip musicale catturando subito l’attenzione dei fan. Data la sua rarità, a possedere il gioiello sono anche i vip Drake, Zlatan Ibrahimovic, Adam Levine.