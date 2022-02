Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Georgina Rodriguez che ha lasciato il mondo de web senza parole. La celebre showgirl è finita a centro delle polemiche dopo aver fatto alcune dichiarazioni shock in merito alla sua vita con Cristiano Ronaldo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Georgina Rodriguez è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista la nota showgirl di un gossip sono state alcune dichiarazioni in merito alla sua vita con Cristiano Ronaldo. Alla luce di questo la donna è finita nel mirino delle polemiche.

Senza alcuna ombra di dubbio Georgina Rodriguez è uno dei personaggi famosi più chiacchierati e stimati del momento. Dopo aver debuttato su Netflix con la serie tv “Soy Geoegina“, la moglie di Cristiano Ronaldo ha deciso di raccontare la sua vita con il noto calciatore.

I due abitano in uno degli attici più belli di Lisbona e viaggiano per il mondo con il loro jet privato. Nonostante la loro vita super lussuosa, la showgirl ha affermato che le mancano le tradizionali abitudini di coppia. Tuttavia, sono state proprio tale rivelazioni a scatenare le numerose polemiche sul web.

Con queste parole la moglie di Cristiano Ronaldo ha elencato i pro ed i contro della sua vita, sottolineando che che le manca andare a fare la spesa:

Quello che mi manca di più fare con Cris è andare in un negozio o al supermercato, come fanno altre coppie. A volte penso che abbiamo molte cose buone, ma è difficile non poter andare al bar all’angolo, dover sempre andare in ristoranti dove tutto è organizzato in modo che la gente non ti dia fastidio, non poter accompagnare a scuola i propri figli… Si perdono le cose di tutti i giorni che si avevano prima, lui non le ha da molto tempo e ora nessuno le ha.