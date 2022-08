Gerry Scotti e la rivelazione inedita su Francesco Totti e Ilary Blasi: le parole del conduttore

Senza ombra di dubbio Francesco Totti e Ilary Blasi sono i personaggi più chiacchierati di questa ultime estate. La notizia della separazione è diventata virale e ancora oggi è l’argomento principale dei giornali di cronaca rosa più importanti. In questi ultimi giorni Gerry Scotti ha fatto una rivelazione sul calciatore e sulla conduttrice. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Gerry Scotti ha fatto una rivelazione inedita su Francesco Totti e Ilary Blasi. Il conduttore di punta di Canale 5 ha svelato alcuni dettagli sull’ex coppia. In particolar modo, il padrone di casa di Caduta Libera ha svelato un retroscena riguardo il primo incontro tra il calciatore e la conduttrice.

Queste sono state le parole che Gerry Scotti ha rilasciato a riguardo:

Oltre a raccontare un retroscena riguardo il loro primo incontro, Gerry Scotti ha anche commentato la fine della storia tra i due. In particolar modo, il conduttore si è detto dispiaciuto che l’amore tra l’ex calciatore e la conduttrice sia naufragato.

A riguardo, Gerry ha detto:

Ho vissuto la nascita della loro storia da fratello maggiore e speravo, come tutti, che il loro sogno durasse per sempre. Ma ci sono passato anch’io dal divorzio, so che significa quando la vita decide per noi.