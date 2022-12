Gerry Scotti, lutto per il conduttore: il doloroso annuncio per la perdita di un collega

Sono queste ore di terribile lutto quelle vissute da Gerry Scotti. Il conduttore è stato infatti costretto a dire addio per sempre ad un suo amico e collega. Si tratta di un suo collaboratore che per moltissimi anni ha lavorato al fianco di Gerry nel programma Chi Vuol Essere Milionario.

Nel corso delle ultime ore il nome di Gerry Scotti è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Sulle pagine social del conduttore di Caduta Libera è infatti comparso un post ripreso dalla maggior parte dei giornali di cronaca rosa.

Stando a quanto emerso, pare che in queste ore Gerry stia vivendo un vero e proprio lutto. Come già anticipato, il conduttore ha scelto i social per salutare l’amico e collega di sempre Jack, che ha lavorato al suo fianco in Chi Vuol Essere Milionario. Queste sono state le parole che il conduttore ha usato per dare l’ultimo saluto al suo amico:

Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente. Tutti ti amavamo, ci mancherai.

Riguardo le cause del decesso del collega di Gerry Scotti non sono trapelate informazioni. Anche Edmondo Conti, l’executive producer di Endemol Shine Italy, ha voluto salutare l’amico e collega con queste parole:

Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi…

Questa non è la prima perdita professionale che Gerry Scotti ha subìto durante quest’anno. Qualche mese fa, infatti, il conduttore è stato costretto a rivolgere l’ultimo saluto all’autrice del programma Caduta Libera Samantha Chiodini. Queste erano state le sue parole a riguardo:

Ad accompagnarci nelle 11 edizioni di questo programma c’è stata una ragazza meravigliosa, una donna abile, un’autrice intelligentissima, una mamma che purtroppo non c’è più.

Inoltre, il conduttore è stato costretto a dire addio per sempre anche all’amico di sempre Piero Sonaglia, uno dei collaboratori di Maria De Filippi.