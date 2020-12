Dopo il periodo di positività al Coronavirus, lo Zio della televisione italiana, Gerry Scotti, è tornato in studio a Verissimo per la puntata mandata in onda sabato 5 dicembre. Ospite del salotto di Silvia Toffanin, il noto e amato conduttore ha ringraziato sentitamente la padrona di casa per esserle stato vicino durante il periodo passato in ospedale.

Gerry Scotti: energia positiva

I messaggi di affetto ricevuti da lei e da migliaia di persone, tra conoscenti e fan, gli hanno permesso di combattere il virus con energia positiva. Durante la chiacchierata, Gerry ha proprio parlato del decorso della sua malattia, dal brutto annuncio ricevuto il 26 ottobre, in occasione di un controllo di routine, fino al ricovero.

Panorama desolante

Si trovava in un reparto Covid – ha raccontato Gerry Scotti -, dunque l’atmosfera è piuttosto facile da immaginare. Il più sano era lui, gli altri avevano una forma anche decisamente più seria, tra intubazione, caschi, macchine di respirazione. Il panorama era desolante, tuttavia in circostanze del genere ti si pone davanti un aut aut: o resti inerme o reagisci.

Mentre l’intervista volgeva alla sua conclusione, nel ricordare Veronica Franco, la concorrente di Tu Si Que Vales che con la sua esibizione aveva commosso giudici e telespettatori, deceduta a causa di alcune complicazioni neurologiche per una grave leucemia, Scotti si è lasciato andare alle lacrime.

La vincitrice morale di Tu Si Que Vales

Se fosse riuscita ad approdare in finale – ha commentato Scotti -, Veronica si sarebbe aggiudicata il talent. Purtroppo non c’è riuscita. Comunque è lei la vincitrice morale.

Gerry Scotti commosso con Silvia Toffanin

Nel corso di una clip in omaggio alla giovane cantante, pure la Toffanin ha finito per commuoversi. E non sono i soli, ha aggiunto Gerry Scotti, sottolineando come anche durante l’esibizione sul palco, con la sua interpretazione di Hallelujah, Veronica aveva emozionato tutti, da Rudy Zerbi a Belen Rodriguez.