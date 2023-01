Una notizia splendida per Gerry Scotti, che ha voluto condividere con i suoi fan la gioia per essere diventato nonno per la seconda volta

I nove mesi di trepidante attesa, per Gerry Scotti e la sua famiglia, sono finalmente finiti. Ginevra Piola, moglie del suo primo figlio Edoardo Scotti, ha infatti dato alla luce il suo secondo bambino. Il che vuol dire che il volto noto della televisione italiana è da poco diventato nonno per la seconda volta. Il piccolo si chiama Pietro e pare che goda di ottima salute.

Trovare qualcuno che non conosce e non ama Gerry Scotti in Italia è letteralmente impossibile. Partito come animatore dei villaggi turistici e da alcune emittenti radiofoniche minori alla fine degli anni settante, è riuscito a diventare uno dei volti dello spettacolo più seguiti e apprezzati degli ultimi decenni.

I suoi programmi sono sempre i più seguiti e i fan lo sostengono in ogni momento.

Dal dicembre del 2020, il noto presentatore ha però dovuto iniziare a ricoprire un ruolo non meno importante degli altri, quello di nonno.

Già, perché suo figlio Edoardo Scotti, nato nel 1992 dall’amore con la sua prima moglie Patrizia Grosso, poco più di due anni fa gli aveva donato la gioia di una bellissima nipotina, che si chiama Virginia.

La piccola e suo nonno amano davvero molto trascorrere i pomeriggi a spasso per le vie e i parchi di Milano. Spesso i paparazzi hanno infatti immortalato Gerry mentre si gode i suoi attimi di relax camminando e spingendo un passeggino.

Nato il secondo nipotino di Gerry Scotti

Qualche mese fa era arrivato uno scoop, riguardo una presunta seconda gravidanza di Ginevra Piola, moglie di Edoardo e nuora di Gerry Scotti.

La conferma, sia da parte del presentatore che da parte di Ginevra ed Edoardo era arrivata qualche settimana dopo. Gerry aveva infatti annunciato che sarebbe diventato nonno per la seconda volta all’inizio del nuovo anno.

Il nuovo anno ora è arrivato e, come previsto, con lui anche il secondo nipotino di Gerry. Ad annunciarlo sta volta ci ha pensato proprio il neo nonno bis, che sul suo profilo Instagram ha dato la lieta notizia ai tanti fan che lo seguono.

Il piccolo si chiama Pietro ed è venuto al mondo il 10 gennaio 2023 alle ore 18:10.