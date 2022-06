Il settimanale Oggi da per certa la notizia della seconda gravidanza di Ginevra Piola, nuora del famoso presentatore Gerry Scotti

Sebbene non sia ancora arrivata alcuna conferma da parte dei diretti interessati, pare proprio che Edoardo, figlio del noto conduttore Gerry Scotti, insieme alla moglie Ginevra stia aspettando l’arrivo di un altro figlio. Se così fosse, il volto noto della televisione italiana diventerà nonno per la seconda volta.

Il grande Gerry non ha certo bisogno di grandi presentazioni. Da anni ormai il suo volto è uno dei più noti della televisione italiana e i programmi da lui condotti, hanno sempre un successo enorme.

Partito dai villaggi turistici e dalle emittenti radiofoniche minori, è riuscito a costruirsi una carriera straordinaria nel mondo dello spettacolo italiano.

Da Passaparola a Chi vuol essere milionario, da La Corrida, Paperissima e Striscia la Notizia, ad Avanti un altro, Caduta Libera ed Italia’s Got Talent. Poi la carriera da attore, che lo ha visto recitare in diversi film di successo, quella da doppiatore e quella da testimonial pubblicitario. Insomma, Gerry è una vera star.

Tuttavia, dal dicembre del 2020 Virginio, questo il suo nome di battesimo, sta ricoprendo anche un altro ruolo importantissimo, quello del nonno. Il figlio Edoardo in quel periodo, infatti, è diventato papà per la prima volta e la piccola Virginia ha colorato la vita di tutta la famiglia.

Gerry ha sempre dimostrato grande amore per la sua nipotina. Spesso si è visto a passeggio per le strade e i parchi di Milano con la carrozzina, per godersi attimi di relax insieme alla piccola.

Gerry Scotti nonno bis?

Oggi la piccola Virginia ha un anno e mezzo e, secondo alcune voci, ben presto diventerà una sorella maggiore provetta.

Gerry Scotti, suo figlio Edoardo e la moglie Ginevra Piola ancora non hanno confermato nulla, ma il settimanale Oggi ha svelato che il noto conduttore è al settimo cielo per la notizia della seconda gravidanza di sua nuora.

“A Pavia – scrive il settimanale – gira voce che il suo unico e amato figlio Edoardo lo renderà nonno per la seconda volta”.

Parte ora la caccia alla conferma della notizia e, se fosse davvero così, già ci sia aspettano le passeggiate di Gerry con i suoi due nipotini adorati.