Italia's Got Talent, l'ex concorrente Mattia Montenesi si è spento a 15 anni, poiché affetto da una grave malattia

Purtroppo è morto all’età di 15 anni Mattia Montenesi, l’ex concorrente del noto programma Italia’s Got Talent. Nelle ultime ore sono stati proprio gli autori, in uno straziante messaggio sui social, a dare la triste notizia. Con gli altri suoi compagni erano arrivati alle finali.

Una perdita tragica e drammatica, che ha spezzato i cuori di tutti. Il ragazzo con le sue performance aveva conquistato tante persone ed era arrivato a livelli molto alti, nonostante la sua giovane età.

Mattia si è spento a soli 15 anni, circondato dall’amore dei suoi cari. Solo poco tempo fa ha scoperto di esser affetto da una grave malattia e tutti raccontano che ha lottato con forza e coraggio fino alla fine.

Tuttavia, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo, il male ha avuto la meglio su di lui e lo ha strappato via dall’affetto dei suoi familiari e di tutti i suoi amici, troppo presto.

Aveva partecipato al noto programma nel 2015 e con la sua Crew, chiamata Straduri Killa, aveva avuto un grande successo. Erano riusciti ad arrivare alle finali e i giudici amavano molto le loro performance.

Il messaggio di Italia’s Got Talent per Mattia Montenesi

Ovviamente, vista la gravità dell’improvvisa perdita, il cordoglio del noto programma non si è fatto attendere. Hanno pubblicato uno straziante messaggio sul loro profilo Instagram. Gli autori hanno scritto:

Siamo vicini alla famiglia ed agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della finale di IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew di Italia’s Got Talent.

Il ragazzo che viveva a Trieste, era conosciuto da tutti come Scatto. Grazie al suo talento aveva vinto dei premi in tutta Italia. Amava la break dance, ma anche altri tipi di balli acrobatici.

Aveva una forza ed uno spirito tenace, che lo avevano aiutato appunto ad arrivare a dei livelli molto elevati, nonostante la sua tenera età.

