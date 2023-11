GF, Filippo Bisciglia nuovo concorrente? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Filippo Bisciglia potrebbe presto fare il suo ingresso al Grande Fratello. Ebbene sì, il conduttore di Temptation Island potrebbe diventare il prossimo concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nel dettaglio.

Colpo di scena al Grande Fratello. Dopo aver condotto Temptation Island guadagnandosi grande successo e la stima dei telespettatori italiani, Filippo Bisciglia è tornato di nuovo al centro dell’attenzione mediatica. Questa volta, renderlo protagonista di un gossip è stata un’indiscrezione choc emersa in rete riguardo alla sua carriera.

Nel dettaglio, si vocifera che Bisciglia potrebbe di nuovo tornare in prima serata sul piccolo schermo. Tuttavia, in questa occasione, il suo ruolo non sarà quello di conduttore ma piuttosto di concorrente al Grande Fratello. A diffondere il gossip inaspettato è stato “Very Inutil People” su Instagram.

All’interno del programma condotto da Alfonso Signorini ci sono già due ex concorrenti di Temptation Island, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Molto probabilmente, il giorno sabato 2 dicembre, Greta Rossetti varcherà la porta rossa. Se tale rumors trovasse conferma, Filippo Bisciglia potrebbe diventare il quarto nome di Temptation Island che approda all’interno della casa più spiata d’Italia.

Le polemiche sull’ingresso di Filippo Bisciglia al Grande Fratello

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto ne il diretto interessato ne Alfonso Signorini hanno rilasciato qualche smentita o conferma sulla vicenda. In ogni modo, sull’eventuale decisione di inserire Bisciglia nel cast dei concorrenti del Grande Fratello sono state sollevate alcune polemiche. Il motivo? Numerosi telespettatori ritengono che Signorini stia attuando una sorta di strategia focalizzando l’attenzione sui personaggi di Temptation Island. Certamente, ciò non implica che il pubblico italiano abbia qualcosa in contrario nei confronti di Bisciglia. Piuttosto sembra esserci un utilizzo eccessivo di Temptation Island per ottenere più visibilità.