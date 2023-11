GF, Sara Ricci nomina Giulia Cecchettin ma viene censurata: il motivo

A distanza di pochi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Sara Ricci ha già ricevuto un richiamo da parte della regia. Nel dettaglio, la concorrente è stata censurata dopo aver nominato Giulia Cecchettin. Il motivo? Scopriamolo insieme!

Nel corso degli ultimi giorni non si fa altro che parlare dell’omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane ragazza uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Si tratta di una vicenda di cronaca nera che ha sconvolto l’Italia intera la quale ha abbracciato il dolore dei familiari della vittima.

Nonostante i concorrenti del Grande Fratello siano lontani dalle notizie riportate sui giornali e sui social media, anche all’interno della casa più spiata d’Italia si è parlato di questa vicenda. Ai principi della diretta, è stato Alfonso Signorini a trattare l’argomento del femminicidio senza però fare nomi:

A Roma sono scese in piazza 500 mila persone, c’erano anche tanti uomini per esprimere la loro vicinanza a un tema così importante, complice l’ennesimo femminicidio…

Al termine della puntata, Sara Ricci ha ripreso il discorso del conduttore raccontando all’inquilini della casa che cosa è successo a Giulia Cecchettin:

Lui le ha tolto la vita ad un passo dalla laurea. Di questa storia ne hanno parlato tutti. Era una ragazzina… Lui era italiano, il suo ex ragazzo. Non stavano più insieme e lui non la lasciava. 15 anni? No avevano sui 19/20 anni. Lei si stava per laureare…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Ricci (@sararicciofficial)

La reazione sorpresa di Sara Ricci

Dal momento in cui la concorrente ha iniziato a raccontare la storia entrando nei minimi dettagli, gli autori del programma hanno subito provveduto a censurare le sue rivelazioni di troppo. In ogni modo, l’attrice ha avuto una reazione sorpresa dato che il tema era stato sollevato da Alfonso Signorini in puntata: