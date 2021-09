Quasi tutto pronto per l’inizio del GF Vip. Il reality entrerà nelle case degli italiani a partire da lunedì 13 settembre. Chiacchieratissimi sono i Vipponi che inizieranno questa nuova avventura. Nel frattempo, il padrone di casa Alfonso Signorini ha svelato quali saranno le nuove regole per le possibili espulsioni dalla casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini, anche quest’anno al timone della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha rivelato le nuove regole per quanto riguarda l’espulsione dei concorrenti. In passato il reality aveva ricevuto alcune critiche riguardo l’eliminazione di alcuni membri del cast.

Questa volta, però, il noto conduttore ha dichiarato che ci saranno delle regole ben precise, rivelando che l’espulsione potrebbe avvenire non solo per le frasi pronunciate dai concorrenti ma anche per le loro intenzioni. A riguardo, Alfonso Signorini ha dichiarato:

Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite.

GF Vip: i concorrenti squalificati nelle ultime edizioni del reality e le novità della sesta edizione

Nel corso delle edizioni del Grande Fratello Vip sono stati molti i Vipponi squalificati per comportamenti poco consoni alle regole del reality. Tra questi, possiamo citare Denis Dosio e Stefano Bettarini. Quest’ultimo era stato squalificato per una presunta bestemmia pronunciata in diretta.

Dopo la squalifica, le reazioni dell’ex marito di Simona Ventura nei confronti del programma sono state davvero dure. Se in un primo momento l’uomo ha accettato l’eliminazione, successivamente si è schierato contro il reality. Oltre le regole riguardo le squalifiche dal programma, sono state rivelate altre novità. A riguardo, Alfonso Signorini ha dichiarato: